“Betty, la fea: La historia continúa” trajo de regreso a varios personajes de la serie original que tanto triunfó a nivel internacional en 1999. Si bien, ahora la trama se ubica más de dos décadas después con una Beatriz y Armando habiendo consolidado una familia junto a su hija Mila, las cosas no resultaron como lo hubiésemos querido, ya que ambos se divorciaron en el final de la primera entrega. Ahora, con el estreno de la segunda temporada, por fin sabremos qué pasará con ellos. Tomando en cuenta que varios actores retoman sus papeles, una noticia causó revuelo: Martha Isabel Bolaños podría reaparecer en la trama tras más de 20 años. ¿Te imaginas de vuelta a la querida Pupuchurra? A continuación, lo que debes saber.

La actriz no fue incluida en la primera temporada de "Betty, la fea: La historia continúa", pero ¿en la segunda sí esta? (Foto: Martha Isabel Bolaños / Instagram)

¿MARTHA ISABEL BOLAÑOS REAPARECERÁ EN “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA 2”?

Todo comenzó luego de que Martha Isabel Bolaños publicó una historia en su cuenta de Instagram. En ella, la actriz compartió una fotografía de su mochila y sobre esta un aviso promocional de “Betty, la fea: La historia continúa”. Para crear mayor expectativa, musicalizó todo con el tema “Se dice de mí”, de Yolanda Rayo, el cual se volvió un emblema de la telenovela. Eso fue todo.

La recordada Pupuchurra no dio más detalles sobre esta publicación; sin embargo, los fanáticos de la exitosa serie se entusiasmaron pensando en la posibilidad de que podremos ver nuevamente en la secuela a este personaje.

Como se recuerda, en la versión original de “Yo soy Betty, la fea”, el personaje Jenny García tiene una relación con Efraín Rodríguez, esposo de Sofía, quien pierde la cabeza por esta joven que logra trabajar en Ecomoda, donde le hace la vida imposible a la ex de su Pupuchurro, como le decía. Aunque todo era “amor”, cuando este hombre se queda sin trabajo y pierde su departamento con la muchacha, ella lo deja.

La publicación que hizo la actriz en sus redes sociales (Foto: Martha Isabel Bolaños / Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICA MARTHA ISABEL BOLAÑOS?

El año 2022 fue la última vez que se le vio formando parte del elenco de una serie. En aquella ocasión actuó en la serie “Los García” con el papel de Juana. En 2023 y 2024, integró dos realities: “MasterChef Celebrity” y “La casa de los famosos Colombia”, respectivamente.

Actualmente, Martha Isabel Bolaños tiene una nueva faceta como DJ de salsa, que le ha permitido participar en diversos eventos, tanto público como privados.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí