Después de un año, “Betty la fea: La historia continúa” regresa con una segunda temporada en Amazon Prime Video. Unas semanas antes de su estreno, el 15 de agosto de 2025, se publicó el tráiler oficial de los nuevos episodios de la icónica serie protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Además de algunas pistas sobre lo que sucederá en Ecomoda, también adelantó el regreso de un clásico personaje que no tuvo la oportunidad de tener un rol relevante en la entrega anterior.

Se trata de la recepcionista y secretaria de presidencia de Ecomoda, Aura María, interpretada por Estefanía Gómez, actriz colombiana recordada también por telenovelas como “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”. Ella solo contó con breve participación en la primera temporada debido a un problema de negociación de contrato.

“Esto sí es primicia, esto no se lo he contado a nadie, pero fue un tema terrible que tuve. Yo en ese momento, cuando llega la negociación de Betty, la fea, yo no tenía manager, entonces dije: ‘bueno, voy a buscar una manager que solamente me haga la negociación, pero no que sea mi mánager para otros proyectos’. Encontré a una manager que me parecía muy chévere, siempre la veía con otras actrices y de lejitos me caía bien. La contraté a ella y estuvo de acuerdo con hacer mi negociación”, explicó a Lo sé todo, del Canal 1.

“Tuvimos la primera sentada de negociación, pero siempre hay una segunda vez donde ellos vuelven a proponer. Pasaba el tiempo, ella se fue del país y yo la llamaba y la llamaba y ella nunca me contestaba. Hasta que al final dije: ‘No, yo lo que voy a hacer es conseguir un abogado que me haga esta negociación’”, agregó.

Cuando su representante desapareció, Estefanía Gómez consiguió un abogado para que me hiciera la negociación. “Después de un tiempo me contacté con un representante de la producción para decirle quién iba a ser el encargado de la negociación y me respondieron que ‘¿cuál negociación? No, es que ya tu no vas en la historia (...) me dolió muchísimo, no saben el guayabo que me daba y me dio muy duro ver los primeros capítulos de la serie”.

Estefanía Gómez regresa como Aura María Fuentes Rico en la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa” (Foto: Amazon Prime Video)

AURA MARÍA EN LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”

Sin embargo, Estefanía Gómez consiguió tener una breve participación de la primera temporada de “Betty, la fea: la historia continúa”. “Me dejaron entrar en el capítulo 10 [...] No guardo rencor, busqué soluciones, pero estaré en la segunda temporada”, confesó la actriz de 48 años a un medio local.

Y tendrá un rol más importante en la segunda temporada, ya que se reincorporará al cuartel de las feas. En el avance, Aura María hace su gran ingreso mientras Hugo Lombardi (Julián Arango) la anuncia como la “Pechugín Gourmet”. “Toda engallada, parece un taxi”.

En otro momento del tráiler de la segunda temporada de “Betty, la fea: la historia continúa”, Aura María se reúne con sus amigas y ante un determinado evento les recuerda que, “antes que nada, somos feas, ¡pero unidas!”.

Además, Saúl Gutiérrez (Alberto León Jaramillo) le asegura que no debe preocuparse porque su secreto está a salvo con él. ¿A qué se refiere? ¿Tiene algo que ver con Freddy Contreras (Julio César Herrera), con quien aparentemente tiene una discusión?

Aura María (Estefanía Gómez) se reúne con el cuartel de las feas en la segunda temporada de "Betty, la fea: la historia continúa” (Foto: Amazon Prime Video)

