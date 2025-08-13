Desde que se anunció en julio de 2024 la renovación de “Betty, la fea: La historia continúa” para una segunda temporada, los fanáticos de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza esperaban con ansias la llegada de la nueva tanda de capítulos que nos pondría al corriente de lo que pasará con aquella pareja que nos dejó cautivados en 1999, pero que después de 25 años su matrimonio llegó a su final tras firmar el divorcio. Debido a todo lo acontecido, muchos se preguntan si su separación será definitiva. Pues bien, la espera llegó a su fin, ya que se tiene fecha de estreno del primer episodio. En las siguientes líneas, conoce cuándo, a qué hora y cuál es el link para disfrutar de esta serie de Amazon Prime Video.

En "Betty, la fea: La historia continúa 2", Beatriz comienza a rehacer su vida tras su divorcio con Armando (Foto: Amazon Studios)

FECHA, HORA Y LINK PARA VER “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA 2” – EPISODIO 1

El capítulo 1 de la temporada 2 de “Betty, la fea: La historia continúa” se estrena el 15 de agosto de 2025 a las 00:00 horas (12:00 a.m.) por Amazon Prime Video. Así que ya sabes, desde qué momento puedes disfrutar de la exitosa serie y así no te pierdas ningún detalle. En resumen:

Cabe mencionar que la segunda temporada de “Betty la fea: La historia continúa” tiene en total diez episodios, al igual que la primera entrega, los cuales se emitirán de acuerdo a un cronograma, dos por cada semana.

Fecha de estreno y hora de "Betty, la fea: La historia continúa 2" (Foto: Amazon Prime Video)

SINOPSIS DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA” – TEMPORADA 2

De acuerdo con la sinopsis oficial que da Amazon Prime Video en su sitio web, en la temporada 2 de “Betty la fea: La historia continúa” seremos testigos de “celos, divisiones, encuentros, desencuentros, noviazgos rotos, nuevos noviazgos, amantes apasionados y hasta amores inesperados”.

Pero lo que muchos buscan saber es si ¿Armando y Betty se separan legalmente o seremos testigos de su amor inquebrantable? Eso no será todo, pues según el tráiler veremos lo que parecen ser relaciones secretas.

Enfocándonos específicamente en Ecomoda, las cosas empeoran, pues la empresa queda dividida en dos: El team Betty y team Nacho; ¿Logrará la compañía seguir a flote?

En "Betty, la fea: La historia continúa 2", Armando no soporta la idea de que Beatriz tenga una nueva pareja (Foto: Amazon Studios)

