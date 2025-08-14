La temporada 2 de “Betty, la fea: La historia continúa” es uno de los estrenos más esperados entre los suscriptores de Amazon Prime Video, quienes -por fin- podrán descubrir qué pasó con la querida Betty y compañía tras el final de la primera entrega de la producción. Así, si llegaste a esta nota, seguro quieres conocer la fecha, la hora y el link para ver el episodio 2 de la segunda tanda de capítulos del show colombiano. Por ello, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción es la secuela del clásico “Yo soy Betty, la fea”, por lo que marca el regreso de estrellas como Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda.

De esta manera, en tono de comedia, explora lo que sucedió con la recordada Beatriz Aurora Pinzón Solano muchos años después de ser la protagonista de telenovela más exitosa de la historia de la televisión.

Debajo de estas líneas, mira el tráiler de la temporada 2 de “Betty, la fea: La historia continúa”:

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

La segunda entrega de la serie de Amazon Prime Video trae consigo celos, divisiones, encuentros, desencuentros, noviazgos rotos, nuevas relaciones, amantes apasionados y hasta amores inesperados.

Además, hay una pregunta concreta: ¿Armando y Betty se separarán legalmente o seremos testigos de su amor inquebrantable?

Finalmente, mientras las cosas en Ecomoda empeoran y la empresa queda dividida en dos (el team Betty y team Nacho), averiguaremos si la compañía podrá seguir a flote.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

Al igual que el primer episodio de la temporada, el episodio 2 de la segunda entrega de “Betty, la fea: La historia continúa” se estrena el viernes 15 de agosto del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Desde entonces, la producción emitirá dos capítulos semanales, según la programación oficial:

Episodio 1: viernes 15 de agosto del 2025

Episodio 2: viernes 15 de agosto del 2025

Episodio 3: viernes 22 de agosto del 2025

Episodio 4: viernes 22 de agosto del 2025

Episodio 5: viernes 29 de agosto del 2025

Episodio 6: viernes 29 de agosto del 2025

Episodio 7: viernes 5 de septiembre del 2025

Episodio 8: viernes 5 de septiembre del 2025

Episodio 9: viernes 12 de septiembre del 2025

Episodio 10: viernes 12 de septiembre del 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

Se espera el lanzamiento del episodio 2 de la segunda entrega de “Betty, la fea: La historia continúa” a las 12:00 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

Tal como te puedes imaginar, la serie colombiana es una serie exclusiva de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para ver el episodio 02x02 de la ficción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción en el horario indicado.

El póster de "Betty, la fea: la historia continúa", serie de comedia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello (Foto: Amazon Studios)

