El regreso de Beatriz Aurora Pinzón Solano a nuestras pantallas sigue dando de qué hablar con la segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” de Amazon Prime Video. Ver a nuestra protagonista, a Don Armando y a todo el universo de Ecomoda en una nueva etapa de sus vidas es como reencontrarse con viejos amigos después de muchos años. Y, aunque la nostalgia pega fuerte, también hay nuevas tensiones, alianzas inesperadas y conflictos que mantienen viva esa chispa que hizo grande a la telenovela creada por Fernando Gaitán en 1999.

Con solo dos episodios estrenados hasta ahora en Amazon Prime Video, la segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” ya nos dejó varias preguntas en el aire. Por eso, si tú también estás contando los días para saber qué pasará con Ecomoda, la relación entre Betty y Armando Mendoza, y los nuevos personajes que llegaron para sacudirlo todo, aquí te cuento cuándo y dónde ver los próximos capítulos.

El póster de "Betty, la fea: la historia continúa", serie de comedia protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 3 Y 4?

Toma nota porque no hay que perderse ni un segundo. Los episodios 3 (“Karmando”) y 4 (“Ni juntos ni revueltos”) de “Betty, la fea: La historia continúa” llegan este viernes 22 de agosto. La serie sigue un calendario de estrenos semanales, liberando dos capítulos cada y días.

Además, los episodios estarán disponibles desde la medianoche (00:00 horas), hora local, en la plataforma de Amazon Prime Video. Así que si eres de los que no aguanta la curiosidad, puedes madrugar para verlos apenas salgan al aire.

¿DÓNDE VER LOS NUEVOS CAPÍTULOS DE LA SERIE?

Los nuevos episodios estarán disponibles exclusivamente en Amazon Prime Video, la plataforma de streaming que apostó por revivir esta historia tan querida a nivel mundial. Puedes acceder directamente a través de este enlace:

Ver “Betty, la fea: La historia continúa” en Prime Video (Enlace oficial de Amazon Prime Video)

Solo necesitas una cuenta activa de Prime Video, y si aún no la tienes, puedes aprovechar la prueba gratuita que suele estar disponible para nuevos usuarios.

Ana María Orozco interpreta a Beatriz Pinzón en la serie "Betty, la fea: La historia continúa" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ LA TEMPORADA?

La segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” está pensada como una serie limitada de 10 episodios. Y siguiendo la estrategia de lanzamiento semanal (muy al estilo de “El verano en que me enamoré”, también de Prime Video), cada semana llegarán dos capítulos nuevos.

Aquí te dejo el calendario completo para que vayas armando tu plan de maratón con café, chocolates o tu snack favorito:

15 de agosto: Episodios 1 y 2.

Episodios 1 y 2. 22 de agosto: Episodios 3 y 4.

Episodios 3 y 4. 29 de agosto: Episodios 5 y 6.

Episodios 5 y 6. 5 de septiembre: Episodios 7 y 8.

Episodios 7 y 8. 12 de septiembre: Episodios 9 y 10 (final).

Los viernes tienen una cita con el drama, las risas y obvio, el chisme en Ecomoda 🤓



Comenten con 💙 si ya empezaron a ver la nueva temporada de #BettyLaFea: La Historia Continúa pic.twitter.com/0xwSRQ8QB0 — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) August 15, 2025

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí