Si creciste viendo “Yo soy Betty, la fea”, sabes que no hay nada como volver al mundo de Ecomoda. Por eso, desde que Amazon Prime Video lanzó la segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa”, cada semana seguramente aguardas los nuevos episodios como si fuera un reencuentro con una parte importante de tu vida. Y es que miles de fanáticos en todo el mundo están siguiendo de cerca cada giro, cada ruptura, cada escena entre Betty y Don Armando.

La buena noticia es que este viernes 29 de agosto de 2025 llegan los episodios 5 y 6, y si has estado siguiendo la historia, sabes que la cosa está que arde. Entre Betty, Armando, su hija, los problemas en Ecomoda, y la tensión emocional entre sus personajes, la serie está en un punto clave. Aquí te cuento todo lo que necesitas saber para no perderte el próximo estreno: fecha, hora exacta y link para verlos en streaming.

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5 Y 6?

Los episodios 5 (“Misión, Visión, División”) y 6 (“Todo o Nada”) de “Betty, la fea: La historia continúa 2” se estrenan este viernes 29 de agosto de 2025, como parte del calendario oficial de lanzamiento de la segunda temporada.

Como viene ocurriendo desde el 15 de agosto, Amazon Prime Video publica dos episodios nuevos cada viernes, hasta completar los 10 capítulos de esta segunda entrega. Así que, si estás al día, este fin de semana tienes una nueva doble dosis de Ecomoda.

¿A QUÉ HORA ESTARÁN DISPONIBLES EN AMAZON PRIME VIDEO?

Esto es clave: los episodios suelen estar disponibles a partir de las 12:00 a.m. (hora del Pacífico), lo que equivale a:

1:00 a.m. en Ciudad de México

3:00 a.m. en Nueva York / Miami

9:00 a.m. en España

2:00 a.m. en Colombia, Ecuador y Perú

4:00 a.m. en Argentina y Uruguay

¿DÓNDE VER LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA 2”?

No hay vuelta que darle: la serie es exclusiva de Amazon Prime Video. Si ya tienes cuenta, puedes acceder directamente desde este link oficial a la serie (el enlace puede variar según la región).

Y si aún no eres miembro, tienes la opción de registrarte con una prueba gratuita o suscribirte al servicio. Solo asegúrate de tener acceso antes del estreno, porque créeme: estos episodios van a dar mucho de qué hablar.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE ESTA TEMPORADA?

La temporada 2 de “Betty, la fea: La historia continúa” tiene 10 episodios en total, al igual que la primera entrega. El calendario de estrenos sigue este orden:

Episodios 1 y 2: 15 de agosto (ya disponibles)

Episodios 3 y 4: 22 de agosto (ya disponibles)

Episodios 5 y 6: 29 de agosto

Episodios 7 y 8: 5 de septiembre

Episodios 9 y 10: 12 de septiembre

