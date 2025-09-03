Si estás siguiendo la segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa”, seguramente te pasa que cada semana te quedan más preguntas que respuestas. Prime Video decidió estrenar los capítulos de a dos, lo cual se agradece porque uno solo no sería suficiente para calmar la ansiedad que genera el drama entre Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, además de todo lo que pasa en Ecomoda. Sin embargo, la audiencia quiere más y más.

Y sí, ya hay fecha confirmada para el estreno de los episodios 7 y 8, junto con los horarios exactos según tu país y el link directo para verlos. Así que si te estás preguntando cuándo y dónde podrás ver qué pasa con Betty, Esteban, Armando y el resto del universo de esta icónica telenovela colombiana, aquí te lo cuento con todos los detalles.

Rodrigo Candamil y Ana María Orozco son Esteban y Betty en "Betty, la fea: la historia continúa". (Foto: Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 7 Y 8?

Los episodios 7 y 8 de esta esperada segunda temporada se estrenan este viernes 5 de septiembre en Amazon Prime Video. Al igual que los anteriores, se mantienen los estrenos dobles, una fórmula que le está funcionando muy bien a la plataforma porque nos deja con un mejor panorama de lo que está en juego.

Este nuevo par de capítulos lleva por título “No le eches la culpa a la lluvia” y “Inteligencia No-Artificial”, lo cual ya nos da pistas sobre una combinación entre conflictos sentimentales y decisiones empresariales que podrían cambiar el destino de Ecomoda.

HORARIOS CONFIRMADOS PARA LATINOAMÉRICA, ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA

Sabemos que la serie tiene seguidores por todas partes, así que aquí te dejo los horarios oficiales de estreno por país para que no te los pierdas:

12:00 a.m. (hora del Pacífico - Estados Unidos y México)

1:00 a.m. en Ciudad de México

2:00 a.m. en Colombia, Perú y Ecuador

3:00 a.m. en Miami, Nueva York, Venezuela y Chile

4:00 a.m. en Argentina y Uruguay

9:00 a.m. en España

¿DÓNDE VER “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

No hay pierde: “Betty, la fea: La historia continúa” es exclusiva de Amazon Prime Video. Puedes acceder directamente a la serie a través del siguiente link oficial en Prime Video (ten en cuenta que puede variar según tu país).

¿QUÉ PASÓ EN LOS EPISODIOS ANTERIORES?

Para que llegues con el contexto fresco, en los episodios 5 y 6 vimos cómo la tensión en Ecomoda fue en aumento. Hubo una secuencia inesperadamente musical —tipo Grease— que le puso un tono divertido al drama, pero también vimos cómo Armando Mendoza sigue luchando con las consecuencias de su pasado.

Por otro lado, Ignacio (el personaje de Julián Arango) sigue moviendo los hilos en los negocios, y Betty se encuentra en un punto crucial entre Esteban, su pareja actual, y su eterno dilema emocional con Armando. Además, se abrió una nueva puerta con los posibles nuevos socios de la empresa, lo que podría cambiar todo.

Jorge Abello como Armando Mendoza en la serie "Betty, la fea: La historia continúa" (Foto: Amazon Studios)

¿QUÉ SE ESPERA EN LOS EPISODIOS 7 Y 8?

Los títulos “No le eches la culpa a la lluvia” y “Inteligencia No-Artificial” nos hacen pensar en dos cosas. Primero, que lo emocional va a estar a flor de piel (ya sabemos que Betty no puede evitar mirar al pasado). Y segundo, que la tecnología o algo vinculado con decisiones “frías” podría meterse de lleno en los problemas empresariales.

Además, se rumorea que en estos capítulos podríamos ver una decisión importante de Betty sobre Ecomoda, algo que afectaría a todos los que conocemos. Así que atentos, porque puede que uno de estos episodios cambie todo el panorama.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.