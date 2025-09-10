Parece mentira, pero ya estamos a punto de despedirnos —otra vez— de Ecomoda y sus entrañables personajes. “Betty, la fea: La historia continúa” llega al final de su segunda temporada, y si has seguido esta nueva etapa en la vida de Beatriz Pinzón Solano, seguro estás tan ansioso por ver cómo termina todo. Esta vez, Amazon Prime Video nos ha llevado por un camino cargado de nostalgia, tensiones empresariales y emociones familiares que van mucho más allá de lo que vimos en la novela original.

Y es que, aunque la trama ha evolucionado y los personajes también, la esencia sigue intacta: Betty enfrentándose al caos de Ecomoda, lidiando con su vida personal, y tomando decisiones difíciles mientras todos los que la rodean luchan por lo que creen que es correcto. Ahora, con los episodios 9 y 10 listos para su estreno, nos acercamos a una recta final cargada de confrontaciones, posibles reconciliaciones y grandes decisiones.

Ana María Orozco como Beatriz Pinzón en la serie "Betty, la fea: La historia continúa" (Foto: Amazon Studios)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS ÚLTIMOS EPISODIOS?

Los episodios finales de la temporada, titulados “Fuego en el cuartel” (episodio 9) y “Betty es Colombia” (episodio 10), se estrenan este viernes 12 de septiembre de 2025 de manera exclusiva por Amazon Prime Video. Como ha sido costumbre, ambos episodios estarán disponibles desde la madrugada, según tu zona horaria:

12:00 a.m. (hora del Pacífico) – Estados Unidos y México

1:00 a.m. – Ciudad de México

2:00 a.m. – Colombia, Perú y Ecuador

3:00 a.m. – Miami, Nueva York, Venezuela y Chile

4:00 a.m. – Argentina y Uruguay

9:00 a.m. – España

¿DÓNDE VER “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

No hay complicaciones: la serie es exclusiva de Amazon Prime Video. Así que, si ya tienes cuenta, solo debes ingresar y buscar los episodios. Para mayor comodidad, te dejo aquí el enlace directo (puede variar según tu país):

Ver “Betty, la fea: La historia continúa” en Prime Video

Rodrigo Candamil y Ana María Orozco son Esteban y Betty, respectivamente, en "Betty, la fea: la historia continúa". (Foto: Prime Video)

¿QUÉ NOS ESPERA EN LOS EPISODIOS 9 Y 10?

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles, sabemos que estos dos capítulos marcarán el cierre del conflicto central entre los dos bandos de Ecomoda: el de Betty y ‘las feas’ versus el de Ignacio y sus aliados, con Jorge Serrano como el inversor clave que decidirá el futuro de la empresa. El título del episodio 9, “Fuego en el cuartel”, ya nos da una pista de que las tensiones van a estallar, tanto a nivel personal como profesional.

Además, se espera que el episodio 10, titulado “Betty es Colombia”, sea un homenaje simbólico a lo que representa este personaje icónico. No solo para la moda o la empresa ficticia de la serie, sino para toda una generación que creció con ella y hoy la redescubre en una etapa más madura y compleja.

Las historias que podrían resolverse

Más allá del drama corporativo, también están los dilemas personales que se han ido construyendo episodio a episodio. Camila, la hija de Betty y Armando, está en medio de un triángulo amoroso con Ignacio y Jeff, enfrentando además los desafíos de una mujer joven en un entorno dominado por egos masculinos. Su historia podría tener un cierre contundente o, por el contrario, quedar abierta para una posible continuación.

Por otro lado, la inesperada relación entre Marcela Valencia y Pascual “el papero” ha sido uno de los giros más entrañables de esta temporada. ¿Tendrá futuro este romance? ¿Será parte de la reconciliación emocional que tanto necesitan los personajes?

Betty, entre dos amores y un legado

Betty ha estado atrapada entre el pasado con Armando Mendoza, el padre de su hija, y la posibilidad de un nuevo comienzo con Esteban. Pero el verdadero dilema de Betty ha sido interior: ¿puede una mujer reconstruirse después de tantos años de cargar con las expectativas de todos? ¿Puede perdonar, amar y tomar decisiones solo para ella?

Además, hay un componente emocional muy fuerte que gira en torno a su papel como madre, empresaria y símbolo cultural. Lo que pase con Betty en este final no solo cerrará una historia personal, sino también un ciclo narrativo que ha acompañado a millones durante más de dos décadas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.