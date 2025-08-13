Este 15 de agosto de 2025 regresa el fenómeno televisivo “Betty, la fea: La historia continúa” con su segunda temporada, donde sabremos que pasó tras la crisis marital de Betty y Armando; mientras ella, experimenta nuevas relaciones, él tratará de recuperarla. Los roles principales nuevamente recaen en Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quien estarán acompañados de un gran elenco. ¿Quiénes forman parte de esta nueva entrega que se emitirá por Amazon Prime Video? Conócelos a continuación:

ANA MARÍA OROZCO COMO BETTY LA FEA

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Ana María Orozco es Beatriz Pinzón (Foto: Amazon Studios)

Ana María Orozco retoma su papel de Beatriz Pinzón, quien experimentará nuevos amores y experiencias en la segunda temporada.

JORGE ENRIQUE ABELLO COMO ARMANDO MENDOZA

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Jorge Enrique Abello es Armando Mendoza (Foto: Amazon Studios)

Jorge Enrique Abello sigue en el papel de Armando Mendoza, quien tras la crisis en su matrimonio, trata de recuperar a su esposa, pero las cosas no resultan como esperaba.

NATALIA RAMÍREZ COMO MARCELA VALENCIA

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Natalia Ramírez es Marcela Valencia (Foto: Amazon Studios)

Natalia Ramírez vuelve con su papel de Marcela Valencia, por lo que no solamente estará a cargo de Ecomoda, también experimentaría una nueva ilusión.

LORNA CEPEDA COMO PATRICIA FERNÁNDEZ

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Lorna Cepeda es Patricia Fernández (Foto: Amazon Studios)

Lorna Cepeda como Patricia Fernández, la secretaria que está más al pendiente de los chismes que del trabajo en la empresa.

JULIÁN ARANGO COMO HUGO LOMBARDI

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Julián Arango es Hugo Lombardi (Foto: Amazon Studios)

Julián Arango es Hugo Lombardi, el diseñador y accionista de Ecomoda, quien como de costumbre trata mal a Betty y sus amigas.

MARIO DUARTE COMO NICOLÁS MORA CIFUENTES

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Mario Duarte es Nicolás Mora (Foto: Amazon Studios)

Mario Duarte asume nuevamente el rol de Nicolás Mora Cifuentes, el mejor amigo de Betty, a quien apoya incondicionalmente.

ESTEFANÍA GÓMEZ COMO AURA MARÍA FUENTES RICO

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Estefanía Gómez es Aura María Fuentes (Foto: Amazon Studios)

Estefanía Gómez vuelve como Aura María Fuentes Rico para esta segunda temporada de la serie. En el tráiler, se menciona que tiene un gran secreto y teme ser descubierta.

JUANITA MOLINA COMO MILA MENDOZA PINZÓN

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Juanita Molina es Mila Mendoza (Foto: Amazon Studios)

Juanita Molina sigue en el papel de Mila Mendoza Pinzón, la hija de Betty y Armando, quien se mostrará muy alejada de su padre.

JULIO CÉSAR HERRERA COMO FREDDY STEWART CONTRERAS

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Julio César es Freddy Stewart (Foto: Amazon Studios)

Julio César retoma su papel de Freddy Stewart Contreras, uno de los trabajadores de Ecomoda. ¿Cómo serpa su encuentro con Aura María?

ZHARICK LEÓN COMO MAJO ARRIAGA

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Zharick León es Majo Arriaga (Foto: Amazon Studios)

Zharick León interpreta a Majo Arriaga, quien tiene un romance con don Armando. Ella es una destacada abogada especializada en derecho familiar, propietaria de uno de los bufetes más prestigiosos de Bogotá.

SEBASTIÁN OSORIO COMO NACHO ORTIZ

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Sebastián Osorio es Nacho Ortiz (Foto: Amazon Studios)

Sebastián Osorio da vida otra vez a Nacho Ortiz, un joven manipulador, ambicioso, encantador y seductor.

CARLOS CAMACHO COMO PASCUAL PABÓN

En “Betty, la fea: La historia continúa” - Temporada 2, Carlos Camacho es Pascual Pabón (Foto: Amazon Studios)

Carlos Camacho da vida a Pascual Pabón. Él es socio de Nacho y su testaferro, pero además tendrá un gran interés en Marcela, a quien no duda en confesarle su amor.

El resto del elenco:

Ricardo Vélez como Mario Calderón

Rodrigo Candamil como Esteban Ruiz

Jerónimo Cantillo como Jeff Muriel

Jorge Herrera como Hermes Pinzón Galarza

Luces Velásquez como Bertha Muñoz de González

Marcela Posada como Sandra Patiño

Valentina Lagarejo como Carmen Jiménez

