Después de que Majo (Zharick León) sale de la ecuación, Ecomoda logra cerrar el trato con Jorge Serrano (Javier Pereira), Betty (Ana María Orozco) deslumbra con su discurso en un evento especial y Armando (Jorge Enrique Abello) se disculpa con ella y emprende un viaje de carretera con ella y su hija Mila (Juanita Molina), aún hay varias preguntas por responder en la nueva temporada de “Betty, la fea”. Entonces, ¿cuándo se estrenarán los nuevos episodios de la serie colombiana de Amazon Prime Video? ¿Cómo verlos?

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¿Qué pasará entre Marcela (Natalia Ramírez) y Pascual (Carlos ‘Pity’ Camacho)? ¿Qué pasará con Mila, Nacho (Sebastián Osorio) y Jeff (Jerónimo Cantillo)? ¿Y qué les depara al resto de personajes, entre ellos Nicolás (Mario Duarte), Patricia Fernández (Lorna Cepeda), Hugo Lombardi (Julián Arango), Freddy (Julio César Herrera) y Aura María (Estefanía Gómez)?

La tercera temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” recibe el nombre de “Betty, la fea: más fea que nunca” y cuenta con el regreso de personajes memorables como el entrañable amigo francés de Betty, Michel Doinel, interpretado por Patrick Delmas.

Los problemas entre Armando (Jorge Enrique Abello) y Betty (Ana María Orozco) continuán en "Betty, la fea: más fea que nunca", la nueva temporada de la serie colombiana (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”?

“Betty, la fea: más fea que nunca” se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video. Los diez episodios de la nueva temporada, que empieza con la relación de los protagonistas en la cuerda floja, estarán disponibles el mismo día.

¿CÓMO VER “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”?

La nueva temporada de “Betty, la fea” estará disponible en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver los nuevos capítulos de la serie colombiana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (ET) del viernes 28 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 p.m. del viernes 28 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 a.m. del viernes 28 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 a.m. del viernes 28 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 a.m. del viernes 28 de agosto España 7:00 a.m. del viernes 28 de agosto

TRÁILER DE “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la nueva temporada de “Betty, la fea”, “a los 52 años, Betty toma la decisión más valiente: vivir su propia vida. Tras décadas priorizando a otros, se muda sola y reencuentra un amor del pasado. Empezar de nuevo implica enfrentar el miedo a decepcionar. Entre tropiezos, risas y lágrimas, descubre que la felicidad no tiene edad y que elegirse no es egoísmo, es necesario.”

Por lo visto en el tráiler, Betty decide vivir sola a sus 52 años y se reencuentra con Michael. ¿Realmente empezarán un romance? ¿Armando y Marcela también se darán una segunda oportunidad? El avance sugiere un acercamiento entre ellos, además de otra crisis en Ecomoda.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”

Ana María Orozco como Beatriz “Betty” Aurora Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza Sáenz

Natalia Ramírez como Marcela Valencia

Patrick Delmas como Michel Doinel

Juanita Molina como Camila “Mila” Mendoza Pinzón

Luces Velásquez como Bertha de Muñoz

Estefanía Gómez como Aura María Fuentes

Marcela Posada como Sandra Patiño

María Eugenia Arboleda como Mariana Valdés

Paula Peña como Sofía López de Rodríguez

Mario Duarte como Nicolás Flaminio Mora Cifuentes

Lorna Cepeda como Patricia Fernández “La Peliteñida”

Julián Arango como Hugo Lombardi

Ricardo Vélez como Mario Calderón

Julio César Herrera como Freddy Stewart Contreras

Jorge Herrera como Hermes Pinzón Galarza

Diego Cadavid como Román

Alberto León Jaramillo como Saúl Gutiérrez

Carlos “Pity” Camacho como Pascual “El Papero”

Jerónimo Cantillo como Jeff Muriel

Betty (Ana María Orozco) ¿realmente inicia un romance con Michel Doinel (Patrick Delmaen) en la nueva temporada de "Betty, la fea"? (Foto: Amazon Prime Video)

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