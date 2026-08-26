Betty (Ana María Orozco) decide enfocarse en buscar su felicidad en "Betty, la fea: más fea que nunca", la nueva temporada de la serie colombiana (Foto: Amazon Prime Video)
Betty (Ana María Orozco) decide enfocarse en buscar su felicidad en "Betty, la fea: más fea que nunca", la nueva temporada de la serie colombiana (Foto: Amazon Prime Video)
Nelly Osco
Nelly Osco

Después de que Majo (Zharick León) sale de la ecuación, Ecomoda logra cerrar el trato con Jorge Serrano (Javier Pereira), Betty (Ana María Orozco) deslumbra con su discurso en un evento especial y , aún hay varias preguntas por responder en la . Entonces, ¿cuándo se estrenarán los nuevos episodios de la serie colombiana de Amazon Prime Video? ¿Cómo verlos?

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¿Qué pasará entre Marcela (Natalia Ramírez) y Pascual (Carlos ‘Pity’ Camacho)? ¿Qué pasará con Mila, Nacho (Sebastián Osorio) y Jeff (Jerónimo Cantillo)? ¿Y qué les depara al resto de personajes, entre ellos Nicolás (Mario Duarte), Patricia Fernández (Lorna Cepeda), Hugo Lombardi (Julián Arango), Freddy (Julio César Herrera) y Aura María (Estefanía Gómez)?

recibe el nombre de “Betty, la fea: más fea que nunca” y cuenta con el regreso de personajes memorables como el entrañable amigo francés de Betty, Michel Doinel, interpretado por Patrick Delmas.

Los problemas entre Armando (Jorge Enrique Abello) y Betty (Ana María Orozco) continuán en "Betty, la fea: más fea que nunca", la nueva temporada de la serie colombiana (Foto: Amazon Prime Video)
Los problemas entre Armando (Jorge Enrique Abello) y Betty (Ana María Orozco) continuán en "Betty, la fea: más fea que nunca", la nueva temporada de la serie colombiana (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”?

” se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video. Los diez episodios de la nueva temporada, que empieza con la relación de los protagonistas en la cuerda floja, estarán disponibles el mismo día.

¿CÓMO VER “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”?

, por lo tanto, para ver los nuevos capítulos de la serie colombiana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”?

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (ET) del viernes 28 de agosto
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica11:00 p.m. del viernes 28 de agosto
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador12:00 a.m. del viernes 28 de agosto
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico1:00 a.m. del viernes 28 de agosto
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil2:00 a.m. del viernes 28 de agosto
España7:00 a.m. del viernes 28 de agosto

TRÁILER DE “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la nueva temporada de “Betty, la fea”, “a los 52 años, Betty toma la decisión más valiente: vivir su propia vida. Tras décadas priorizando a otros, se muda sola y reencuentra un amor del pasado. Empezar de nuevo implica enfrentar el miedo a decepcionar. Entre tropiezos, risas y lágrimas, descubre que la felicidad no tiene edad y que elegirse no es egoísmo, es necesario.”

Por lo visto en el tráiler, Betty decide vivir sola a sus 52 años y se reencuentra con Michael. ¿Realmente empezarán un romance? ¿Armando y Marcela también se darán una segunda oportunidad? El avance sugiere un acercamiento entre ellos, además de otra crisis en Ecomoda.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”

  • Ana María Orozco como Beatriz “Betty” Aurora Pinzón Solano
  • Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza Sáenz
  • Natalia Ramírez como Marcela Valencia
  • Patrick Delmas como Michel Doinel
  • Juanita Molina como Camila “Mila” Mendoza Pinzón
  • Luces Velásquez como Bertha de Muñoz
  • Estefanía Gómez como Aura María Fuentes
  • Marcela Posada como Sandra Patiño
  • María Eugenia Arboleda como Mariana Valdés
  • Paula Peña como Sofía López de Rodríguez
  • Mario Duarte como Nicolás Flaminio Mora Cifuentes
  • Lorna Cepeda como Patricia Fernández “La Peliteñida”
  • Julián Arango como Hugo Lombardi
  • Ricardo Vélez como Mario Calderón
  • Julio César Herrera como Freddy Stewart Contreras
  • Jorge Herrera como Hermes Pinzón Galarza
  • Diego Cadavid como Román
  • Alberto León Jaramillo como Saúl Gutiérrez
  • Carlos “Pity” Camacho como Pascual “El Papero”
  • Jerónimo Cantillo como Jeff Muriel
Betty (Ana María Orozco) ¿realmente inicia un romance con Michel Doinel (Patrick Delmaen) en la nueva temporada de "Betty, la fea"? (Foto: Amazon Prime Video)
Betty (Ana María Orozco) ¿realmente inicia un romance con Michel Doinel (Patrick Delmaen) en la nueva temporada de "Betty, la fea"? (Foto: Amazon Prime Video)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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