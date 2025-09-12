Este 12 de septiembre de 2025 llegó a su final la segunda temporada de “Betty, la fea: La historia continúa”, cuyo décimo episodio nos dejó con algunas dudas, sobre todo por el destino de Ecomoda. ¿Será que Beatriz, Armando y Marcela tratarán de recuperarla? Para saber qué pasará con la empresa, así como varios personajes, se confirmó la llegada de una tercera entrega. En los siguientes párrafos, todo lo que sabemos de la nueva tanda de episodios de esta producción colombiana.

El anuncio de la nueva temporada se anunció durante el evento House of Amazon Prime, que se llevó la primera semana de septiembre en Bogotá. Nuevamente estará producida por Estudios RCN y Prime Video.

"Betty, la fea: la historia continúa", serie de Prime Video, fue renovada para una tercera temporada (Foto: Studios RCN)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA” – TEMPORADA 3?

“Betty, la fea: La historia continúa” – Temporada 3 aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, pero si tomamos en cuenta cuándo se estrenaron sus dos anteriores entregas podríamos deducir que llegaría en septiembre de 2026 o el último cuatrimestre del próximo año.

El análisis se basa en la fecha que llegaron las entregas 1 y 2 de la serie colombiana a la plataforma de streaming Amazon Prime Video:

TEMPORADA INICIO FIN Temporada 1 19 julio de 2024 16 agosto de 2024 Temporada 2 15 agosto de 2025 12 septiembre de 2025

¿QUÉ VERÍAMOS EN LA TERCERA TEMPORADA DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

Si bien, la entrega 2 termina con la familia retomando su viaje, Marcela tratando de recuperar la atención de Pascual, Mario Calderón con las acciones de Majo, entre otros sucesos, la gran interrogante es si Betty, Armando y Marcela recuperarán Ecomoda. Debido a ello, la tercera temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” nos presentará nuevos escenarios cargados de intrigas familiares y laborales.

En primer lugar, veremos el regreso de Diego Cadavid con su personaje de Román. Sí, aquel vecino de Betty que le hacía bullying retorna a la trama 25 años después, aunque ahora ya no viste camiseta, sino terno y es más sofisticado.

Por su parte, el diseñador Hugo Lombardi hará una remodelación interna a Ecomoda; fiel a su estilo, no dudará en tratar con desdén a varios de los trabajadores. En tanto, Betty debe enfrentar nuevos desafíos de la empresa, pero también los retos personales y sentimentales.

Así se confirmó las grabaciones de la tercera temporada de "Betty, la fea: La historia continúa" (Foto: Estudios RCN / Prime Video)

AVANCE DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”

El adelanto de 50 segundos de “Betty, la fea: La historia continúa” comienza con Hugo Lombardi cuestionando a uno de los trabajadores por haber llegado tarde. De inmediato, comienza a mostrar “su última creación” en la nueva Ecomoda, para la cual mandó a traer pisos de Italia.

“Me inspiré en el minimalismo, no en el animalismo como de este estrafalario [mirando a alguien]. ¿Y me preguntan para qué? Para realzar la fealdad que hay en Ecomoda… porque con el tiempo aprendí que para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Sigamos la luz…”, se le oye decir y de inmediato se anuncia la grabación de la escena 1 de la temporada 3.

Tras ello, la cámara enfoca a Beatriz y a Román, pero Hugo se pone delante de ellos y abre su saco para que no sigan grabando: “Bueno, bueno, bueno… Flu flú voló de acá. ¿Qué hacen ustedes aquí?”.

¿QUIÉNES FORMARÁN PARTE DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA” – TEMPORADA 3?

Ana María Orozco como Beatriz Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza

Juanita Molina como Camila ‘Mila’

Mario Duarte como Nicolás Mora

Lorna Cepeda como Patricia Fernández

Julián Arango como Hugo Lombardi

Diego Cadavid como Román

Estefanía Gómez como Aura María

Luces Velásquez como Bertha

Marcela Posada como Sandra

Julio César Herrera como Fredy

Jorge Herrera como Don Hermes

Valentina Lagarejo como Carme, la modelo de Ecomoda

Natalia Ramírez como Marcela Valencia

Carlos ‘Pity’ Camacho como Pascual, el papero

Sebastián Osorio como Ignacio Valencia

Jerónimo Cantilo como Jeff, el diseñador

Ricardo Vélez como Mario Calderón

Zharick León como María José

Rodrigo Candemil como Esteban

Alberto León Jaramillo como Gutiérrez

