La serie mexicana “Bienvenidos a la familia” (en inglés: “Welcome to the Family”) no solo busca conquistar a la audiencia con su particular historia y los sucesos caóticos que viven sus personajes, sino también con el trabajo de sus intérpretes. Así, además de las protagonistas Marimar Vega y Erika Buenfil, ¿conoces al resto del elenco de la ficción? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Seguro encuentras varias caras familiares!

Vale precisar que la serie de Netflix se centra en Cristina, una madre soltera en apuros a la que explotan en su trabajo de enfermera, y Luciana, una actriz frustrada, alcohólica y también madre soltera.

Resulta que ambas deciden ocultar el cadáver del tirano que las maltrataba y las desheredó para cambiar el testamento y no acabar durmiendo en la calle... lo que genera muchísimas situaciones divertidas.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BIENVENIDOS A LA FAMILIA”?

1. Marimar Vega como Cristina Ruiz

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, debemos comenzar con la protagonista: Cristina Ruiz. Ella es una mujer cuya apacible vida cambia por completo cuando descubre que su padre ha dejado su casa como aval para pagar una deuda a la mafia.

La actriz que la interpreta es Marimar Vega, reconocida por su trabajo previo en producciones como “El ascensor”, “El juego de las llaves”, “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas” y “Amor, dolor y viceversa”.

2. Erika Buenfil como Luciana

Luciana, por su parte, es la esposa del padre de Cristina, con quien se junta para armar un arriesgado plan con el fin de engañar a la mafia.

La artista que le da vida al personaje es Erika Buenfil, a quien también hemos visto en “Triunfo del amor”, “Amores verdaderos”, “Mar de amor”, “La gata”, entre otros proyectos.

3. Ana Layevska como Olga

Por otro lado, Olga es la vecina chismosa que no deja pasar ningún detalle sospechoso en la vida de los Ruiz. Su intérprete es Ana Layevska, estrella de obras como “Cantinflas, “Cansada de besar sapos”, “Tríada” y “Casi divas”.

4. Martín Altomaro como Moi

Moi es el excuñado de Cristina y una figura paterna para sus hijos. El actor que asume este rol es Martín Altomaro, también integrante de los elencos de “Así del precipicio”, “Madre sólo hay dos”, “Historia de un crimen: Colosio” y “Sin dejar huella”.

5. Jezzini como Benjamín

Benjamín es el hermano menor de Cristina. Él depende económicamente de su padre y está interpretado por Jezzini, famoso influencer y creador de contenido que hace su debut en la actuación gracias a “Bienvenidos a la familia”.

Otros actores y personajes de “Bienvenidos a la familia”:

Erick Elías como Ordóñez, un detective de policía y amigo de la infancia de Cristina que tiene sentimientos hacia nuestra protagonista.

un detective de policía y amigo de la infancia de Cristina que tiene sentimientos hacia nuestra protagonista. Arturo Beristáin como Raúl Ruiz, el padre de Cristina y esposo de Luciana.

