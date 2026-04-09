Dos hermanos, Nicky (Dan Levy) y Taylor Ortega (Morgan), se involucran con el crimen organizado luego de intentar cumplir la última voluntad de su abuela moribunda en “Big Mistakes” (“Errores épicos” en español). Aunque devuelven el objeto robado, tienen una deuda con el dueño que deben pagar cumpliendo sus encargos. El problema es que ellos son poco competentes y se meten en más problemas de los que tenían inicialmente. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie de Netflix. A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El rodaje de la comedia creada y dirigida por el ganador del Emmy Dan Levy comenzó en Nueva Jersey el 1 de agosto de 2025 y terminó el 9 de octubre del mismo año. Tiene ocho episodios y cuenta con Dan Levy, Rachel Sennott, Ann-Marie McGintee, Dean Holland, Etan Frankel y Timothy Greenberg como productores ejecutivos

“Big Mistakes”, producida por las compañías Not a Real Production Company y Treacly Productions, cuenta con un elenco conformado por Dan Levy, Taylor Ortega, Laurie Metcalf, Jack Innanen, Boran Kuzum, Abby Quinn, Elizabeth Perkins, Jacob Gutierrez, Joe Barbara, Josh Fadem y Mark Ivanir. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA ACTORES Y PERSONAJES DE “BIG MISTAKES”

1. Dan Levy como Nicky

Dan Levy, que fue parte de series como “Degrassi Goes Hollywood”, “Canada’s Smartest”, “Schitt’s Creek “, “The Great Canadian Baking Show”, “Modern Family”, “The Kacey Musgraves Christmas Show”, “The Big Brunch”, “The Idol”, “Sex Education” y “Curb Your Enthusiasm”, da vida a Nicky, un pastor que tiene una relación homosexual secreta a pesar de que su comunidad conoce su orientación.

Dan Levy interpreta al pastor Nicky, quien se involucra en el mundo criminal, en la comedia policíaca "Big Mistakes" (Foto: Netflix)

2. Taylor Ortega como Morgan

Taylor Ortega, que fue parte de “Succession”, “Kim Possible”, “Kim Hushable”, “Helpsters”, “Love Life”, “True Story with Ed & Randall”, “Early to Rise”, “Welcome to Flatch”, “What We Do in the Shadows” y “The Four Seasons”, asume el rol de Morgan, la hermana de Nicky y la responsable directa del problema con el que deben lidiar. Tiene una relación amorosa con Max y es maestra escolar.

Taylor Ortega asume el papel de Morgan, la que robó el collar para su abuelo, en la comedia policíaca "Big Mistakes" (Foto: Netflix)

3. Laurie Metcalf como Linda Morelli

Laurie Metcalf, que apareció en producciones como “November”, “The Other Place”, “Misery”, “Hillary and Clinton”, “Desperate Housewives”, “The Big Bang Theory”, “Horace and Pete” y “The Norm Show”, interpreta a Linda Morelli, la madre de los protagonista y la mujer que busca convertirse en alcaldesa.

Laurie Metcalf da vida a Linda, quien desea convertirse en alcaldesa, en la comedia policíaca "Big Mistakes" (Foto: Netflix)

4. Jack Innanen como Max

Jack Innanen, que participó en producciones como “The Dessert”, “The Office Movers” y “Adults”, asume el papel de Max en la serie “Errores épicos”. Se trata del novio de Morgan que planea pedirle matrimonio, pero no encuentra el momento adecuado.

Jack Innanen interpreta a Max, el prometido de Morgan, en la comedia policíaca "Big Mistakes" (Foto: Netflix)

5. Boran Kuzum como Yusuf

Boran Kuzum, que fue parte de las series “Analar ve Anneler”, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem”, “Vatanım Sensin”, “Şahin Tepesi” y “Menajerimi Ara”, se encarga de interpretar a Yusuf, el hombre que debía cuidar las joyas para Ivan (Mark Ivanir) y que tras la intervención de los hermanos es el contacto con su jefe.

Dan Levy interpreta a Nicky y Boran Kuzum interpreta a Yusuf en la comedia policíaca "Big Mistakes" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la serie “Errores épicos”:

Abby Quinn como Natalie

Elizabeth Perkins como Annette

Jacob Gutierrez como Tareq

Joe Barbara como Mike

Josh Fadem como Ashley

Mark Ivanir como Ivan

¿DE QUÉ TRATA “BIG MISTAKES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Big Mistakes”, “sigue a Nicky (Levy) y a Morgan (Taylor Ortega), dos hermanos rematadamente torpes que se ven superados cuando un robo para su abuela moribunda los arrastra sin querer al mundo del crimen organizado y son chantajeados para cumplir misiones cada vez más peligrosas. Sin embargo, su torpeza los sume poco a poco en un caos que son incapaces de gestionar.”

¿CÓMO VER “BIG MISTAKES”?

“Big Mistakes” está disponible en Netflix desde el 9 de abril de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia policíaca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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