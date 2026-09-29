Los seguidores de “Black Clover” tienen motivos de sobra para celebrar. Y es que el manga de Yuki Tabata alcanzó una nueva marca mundial justo cuando el anime de Crunchyroll prepara su regreso con su esperada segunda temporada, la cual llega a las pantallas tras una larga pausa de media década. Así, este hito demuestra cuánto ha crecido la obra de aventuras, estableciéndose como una de las historias más populares del género shonen. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la primera entrega de la producción se emitió originalmente entre el 2017 y el 2021.

Y ahora, cinco años después, la serie retoma el arco de la invasión al Reino Spade (o Reino de la Pica) antes de pasar al arco final.

A continuación, mira el tráiler de “Black Clover” - Temporada 2:

¿CUÁNTAS COPIAS DEL MANGA “BLACK CLOVER” SE HAN VENDIDO A NIVEL GLOBAL?

Tal como informó Oricon el pasado lunes 28 de septiembre del 2026, la obra de Yuki Tabata ha superado las 25 millones de copias en circulación en todo el mundo.

En ese sentido, esta cifra refleja el éxito que el relato protagonizado por Asta ha ido cosechando desde febrero del 2015, bajo la firma de la editorial Shueisha.

Cabe resaltar que la obra concluyó oficialmente con sus últimos capítulos (390, 391 y 392), publicados en la revista Jump GIGA, cerrando su historia en el volumen 38 y con un capítulo especial final lanzado el 4 de agosto de este año.

Esta es la portada del primer volumen de "Black Clover", el exitoso manga escrito e ilustrado por Yūki Tabata (Foto: VIZ Media / Shueisha)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DEL ANIME “BLACK CLOVER”?

La temporada 2 del anime “Black Clover” se estrena el sábado 3 de octubre del 2026 a través de la red de TV Tokyo, con emisión semanal confirmada.

Y, tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es la plataforma elegida para su transmisión a nivel internacional.

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES LE DAN VOZ A LOS PERSONAJES CLAVE DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

En su idioma original, la segunda entrega de “Black Clover” incluye a los siguientes intérpretes en su elenco de voz principal:

Gakuto Kajiwara como Asta

como Asta Nobunaga Shimazaki como Yuno

como Yuno Kana Yuki como Noelle

como Noelle Rikiya Koyama como Dante Zogratis

como Dante Zogratis Tatsuhisa Suzuki como Zenon Zogratis

como Zenon Zogratis Yui Ogura como Vanica Zogratis

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