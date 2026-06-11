Si eres de los fans que ha estado contando los días para que “Black Clover” vuelva a las pantallas, esta noticia te interesará. Y es que la franquicia creada por Yūki Tabata ya tiene un primer movimiento concreto rumbo a su regreso: se ha revelado que no va a llegar primero por el streaming, sino en un evento presencial pensado para algunos afortunados espectadores. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, aquí te cuento de qué se trata este adelanto y qué representa dentro del calendario de retorno del anime.

Vale precisar que esta entrega de la producción se adentra en el arco de la Invasión del Reino de las Picas, una etapa en la que Asta y los Caballeros Mágicos se enfrentan a un conflicto a gran escala contra poderosos magos de otro reino y amenazas ligadas a demonios.

De esta manera, el show televisivo sigue explorando géneros como la acción y la fantasía, además de tener a un protagonista que crece a punta de esfuerzo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Black Clover 2”:

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ADELANTO DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

Tal como reporta ScreenRant, los asistentes al evento Anime Expo 2026 de Los Ángeles podrán acceder a una proyección anticipada del primer episodio de la temporada 2 de la serie el sábado 4 de julio del 2026.

Esta actividad forma parte de un panel especial de una hora, en el que participarán el actor de voz de Asta, Gakuto Kajiwara, y el director Ayataka Tanemura.

Es decir, se trata de una función que llega meses antes del estreno televisivo, por lo que se plantea como un primer vistazo de la nueva tanda de capítulos del proyecto.

¿CUÁNDO LLEGA LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER” A CRUNCHYROLL?

El estreno oficial de la temporada 2 de “Black Clover” para el público general está previsto para octubre del 2026, a través de Crunchyroll.

Recuerda: la plataforma de streaming también tiene disponible los anteriores capítulos de la producción.

¿QUÉ LUGAR OCUPA LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER” DENTRO DE LA FRANQUICIA?

Aunque se llama oficialmente “temporada 2″, esta nueva entrega de “Black Clover” retoma la historia justo donde quedó la primera tanda de 170 episodios, emitida entre el 2017 y el 2021.

Entonces, si quieres llegar al momento del lanzamiento con todo fresco, lo ideal es repasar el final de la primera serie y, de paso, la película “Black Clover: Sword of the Wizard King”, que sirve como puente hacia esta nueva etapa.

Yuno Grinberryall junto a la fuerza élite de capitanes en la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Studio Pierrot)

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