Antes de que la temporada 2 del anime “Black Clover” llegue a las pantallas, ya circula un nuevo póster promocional que ha dejado clara la dirección hacia la que apunta el estreno: una cada vez más oscura, marcada por diversas amenazas, misterios y conflictos de mayor escala para los Magic Knights. Así, si quieres saber qué muestra esta imagen especial, qué anticipa de la historia y qué debes conocer para no perderte el regreso de Asta a Crunchyroll, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Vale precisar que “Black Clover” llegó a la televisión japonesa en octubre del 2017 y se mantuvo en emisión continua hasta marzo del 2021, cuando cerró su primera etapa con 170 episodios.

En el camino también quedó “Black Clover: la espada del rey mago” (en inglés: “Black Clover: Sword of the Wizard King”), película estrenada en el 2023 que funciona como historia paralela sin peso en la continuidad principal.

¿QUÉ MUESTRA EL NUEVO PÓSTER DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, el póster se mantiene coherente con el material oficial que Studio Pierrot viene distribuyendo para esta temporada, presentando una escena nocturna envuelta en fuego.

En primer plano, de espaldas al espectador, está Asta junto a una pequeña criatura: su compañero Liebe.

En el fondo, por su parte, se aprecian a los tres grandes villanos que gobiernan el Reino de Spade: Dante, Zenon y Vanica.

Finalmente, el texto en japonés que acompaña la imagen se traduce como algo similar a “revelamos un nuevo e impactante visual”.

A continuación, puedes ver este póster promocional de la temporada 2 de “Black Clover”:

Una de las imágenes promocionales oficiales de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

¿QUÉ VA A CONTAR LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

En su segunda entrega, el anime nos lleva de vuelta a la invasión del Reino Espada, gobernado por el Triunvirato Oscuro, el grupo que maneja poderes de demonios de alto rango.

Aquí, con Yami, William y la reina del Reino Corazón, Lolopechka, capturados, Asta necesita dominar su Anti-Magia ligada al demonio Liebe para rescatar a sus aliados.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

La temporada 2 de “Black Clover” se estrena el sábado 3 de octubre del 2026 a través de Crunchyroll, plataforma que tiene los derechos de transmisión en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Medio Oriente, África, Oceanía y el sudeste asiático.

Por lo tanto, para disfrutar de los nuevos episodios del anime sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

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