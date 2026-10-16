Después del ataque frontal de los Caballeros Mágicos, que tienen el objetivo de derrotar al Trío Oscuro y detener el Árbol de Qliphoth antes de que se abran las puertas del inframundo, contra el Trío Oscuro en el segundo episodio de la segunda temporada de “Black Clover”, los fans del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata esperan con ansias el próximo capítulo para descubrir lo que sucederá tras la apertura anticipada de la primera puerta. Entonces, ¿cuándo se estrenará el tercer episodio de la entrega final?

En “The Door To Hell” (“La Puerta al Infierno”) (2x02), que corresponde al episodio 172 de la serie, Mereoleona Vermillion desata todo su poder de encarnación de fuego infernal y se convierte en puro maná para enfrentar y derribar a un antiguo demonio que amenazaba con desatar el caos. Además, Yuno se enfrenta a Zenon.

En tanto, los Caballeros Mágicos se apresuran a impedir que se abra la Puerta del Infierno. Sin embargo, debido a esta aceleración forzada, la primera puerta del inframundo se abre por completo. Además de maná maligno, emergen de ella los demonios gemelos Lilith y Naamah.

Yuno Grinberryall se enfrentó a Zenon en el segundo episodio de la segunda temporada de "Black Clover", que se emitió el 10 de octubre (Foto: Studio Pierrot)

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

El tercer episodio de la segunda temporada de “Black Clover” se estrenará el sábado 17 de octubre de 2026. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo a partir del 3 de octubre.

La seguda temporada se divide en dos partes (cours). Mientras la primera es parte de la temporada de anime de otoño, la segunda llegará en algún momento del 2027.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Los 26 episodios de la nueva temporada de “Black Clover” estarán disponibles en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional casi al mismo tiempo que su emisión en Japón.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del anime de acción, fantasía y aventura solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 3 DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del 17 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. del 17 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. del 17 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del 17 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del 17 de octubre España 4:00 p.m. del 17 de octubre

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 3 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Black Guardian” (“La Puerta al Infierno”), tercer episodio de la segunda temporada de “Black Clover”, “por fin, las puertas del inframundo se abren. El Ejército de la Resistencia, liderado por Albert, y los Caballeros Mágicos del Reino del Trébol, incluyendo a Makusa y sus compañeros, luchan desesperadamente para proteger a los ciudadanos del Reino de la Pica de los demonios de bajo rango que emergen del primer nivel del inframundo.

Mientras tanto, un demonio gigante aparece en el Reino del Trébol, donde los Capitanes de los Caballeros Mágicos están ausentes, poniendo a sus ciudadanos en peligro mortal. Quien los salva de esta crisis es Asta, quien empuña el poder de la Antimagia tras dominar la ‘Unión Demoníaca’. En medio de todo esto, el poder demoníaco del Trío Oscuro finalmente alcanza el 100%…"

Por lo tanto, Dante, Vanica y Zenon lograránn canalizar el 100% de su poder demoníaco, obligando a guerreros como Yuno, Charlotte, Nacht y Jack a superar todos sus límites para sobrevivir. El resto se desplegará para proteger a los ciudadanos indefensos.

En el tercer episodio de la segunda temporada de "Black Clover", se muestra el feroz enfrentamiento entre Charlotte Roselei y Vanica Zogratis en su forma demoníaca (Foto: Studio Pierrot)

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