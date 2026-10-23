Después de una larguísima espera, el anime “Black Clover” regresó a las pantallas con su temporada 2. Así, cada nuevo capítulo de la producción se siente como una cita casi obligatoria para sus miles de fans alrededor del mundo. Y es que por fin podemos ser testigos de cómo Asta y los Toros Negros enfrentan el momento más tenso de la historia hasta ahora. En ese sentido, ¿te gustaría saber cuándo se estrena el episodio 4 de esta entrega de la serie, a qué hora verlo y cómo disfrutarlo en Cunchyroll? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que, en el tercer capítulo de la temporada, titulado “The Black Guardian” (en español: “El defensor cubierto de negro”), se abrieron las puertas del inframundo.

Aquí, Asta activó la Devil Union junto a Liebe, mientras la Tríada Oscura recuperaba poder demoníaco.

Y, para el episodio 4, que llega bajo el título “The Day of Atonement” (o “El día de la expiación”), ahora nos centramos en Nacht Faust, vicecapitán de los Toros Negros, quien se enfrenta a Lilith y Nahemah, dos demonios de rango supremo.

De esta manera, a través de un flashback, profundizaremos en su pasado con los demonios y en su relación con su hermano gemelo Morgen y con Yami.

Antes de continuar, mira el opening de “Black Clover” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Este capítulo del anime se estrena el sábado 24 de octubre del 2026, respetando el calendario de emisión semanal fijado por la producción.

Cabe resaltar que, detrás de cámaras, Ayataka Tanemura dirige la segunda temporada de la serie, mientras que Keiichiro Ochi está a cargo de su guion.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

En Japón, “Black Clover” se emite a través de la señal televisiva de TV Tokyo.

Por otro lado, en el streaming internacional, el lanzamiento del episodio 4 de esta entrega de la ficción acata el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del sábado 24 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. del sábado 24 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. del sábado 24 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. del sábado 24 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. del sábado 24 de octubre España 5:00 p.m. del sábado 24 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es la plataforma seleccionada para ver la serie de forma exclusiva fuera de tierras japonesas.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En el anime "Black Clover", los hermanos Faust tienen una trágica historia relacionada con la magia prohibida y los demonios (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

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