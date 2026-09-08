¡Atención, fans de “Black Clover”! Después de un tiempo considerable en pausa, la adaptación animada del manga de Yuki Tabata ha confirmado los detalles de su esperadísimo regreso... incluida la fecha oficial de estreno de su temporada 2. Así, si eres de los que dejó pendiente la historia desde su última tanda de episodios, este es el momento de retomar el hilo. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre el lanzamiento de esta nueva entrega en Crunchyroll.

Vale precisar que la primera temporada de la producción llegó a su fin en el 2021 tras 170 capítulos, dejando la adaptación prácticamente al día con el manga en aquel momento.

Entonces, esta segunda entrega retoma la historia justo donde quedó: Asta y el resto de los Caballeros Mágicos avanzando hacia territorio enemigo para un enfrentamiento decisivo contra la Tríada Oscura del Reino Espada.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Según el sitio oficial de la franquicia, la temporada 2 de “Black Clover” se estrena el sábado 3 de octubre del 2026 a las 23:00 (hora de Japón), a través de la red de TV Tokyo.

Ese horario tiene la siguiente equivalencia por países:

Horario Países Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

¿DÓNDE VER “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es la plataforma encargada de transmitir la segunda entrega de “Black Clover” fuera de Japón, siguiendo el mismo esquema que usó con la primera entrega.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ TEMAS MUSICALES TRAE CONSIGO LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

El tema de apertura de la temporada 2 de “Black Clover” se titula “Kienai Riyu” y está interpretado por WANIMA.

Por otro lado, el tema de cierre seleccionado para esta tanda de episodios es “Yellow Brick Road” de ONE OR EIGHT.

EL ELENCO Y EL EQUIPO DETRÁS DE CÁMARAS DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

En el elenco japonés, Gakuto Kajiwara volverá a darle voz a Asta, mientras que Nobunaga Shimazaki retomará el papel de Yuno.

Cabe resaltar que Ayataka Tanemura, realizador de la película “Black Clover: Sword of the Wizard King”, estará a cargo de la dirección de esta nueva etapa.

Keiichiro Ochi, por su parte, se incorpora en la composición de guion e Itsuko Takeda regresa como diseñadora de personajes, rol que ya desempeñó en la primera temporada.

Asimismo, Studio Pierrot continuará como el estudio de animación oficial de la franquicia.

La segunda temporada del anime "Black Clover" ha sido muy esperada entre los fans de la franquicia (Foto: Pierrot)

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