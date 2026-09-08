Vanica Zogratis, miembro de la Tríada Oscura del Reino de Spade, exhibiendo su característica expresión desquiciada en la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot)
Vanica Zogratis, miembro de la Tríada Oscura del Reino de Spade, exhibiendo su característica expresión desquiciada en la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

¡Atención, fans de ! Después de un tiempo considerable en pausa, la adaptación animada del manga de Yuki Tabata ha confirmado los detalles de su esperadísimo regreso... incluida la fecha oficial de estreno de su . Así, si eres de los que dejó pendiente la historia desde su última tanda de episodios, este es el momento de retomar el hilo. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre el lanzamiento de esta nueva entrega en .

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Vale precisar que la primera temporada de la producción llegó a su fin en el 2021 tras 170 capítulos, dejando la adaptación prácticamente al día con el manga en aquel momento.

Entonces, esta segunda entrega retoma la historia justo donde quedó: Asta y el resto de los Caballeros Mágicos avanzando hacia territorio enemigo para un enfrentamiento decisivo contra la Tríada Oscura del Reino Espada.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Según el , la temporada 2 de “Black Clover” se estrena el sábado 3 de octubre del 2026 a las 23:00 (hora de Japón), a través de la red de TV Tokyo.

Ese horario tiene la siguiente equivalencia por países:

HorarioPaíses
Estados Unidos7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:00 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:00 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:00 a.m.
España4:00 p.m.

¿DÓNDE VER “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, Crunchyroll es la plataforma encargada de transmitir la segunda entrega de “Black Clover” fuera de Japón, siguiendo el mismo esquema que usó con la primera entrega.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

¿QUÉ TEMAS MUSICALES TRAE CONSIGO LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

El tema de apertura de la temporada 2 de “Black Clover” se titula “Kienai Riyu” y está interpretado por WANIMA.

Por otro lado, el tema de cierre seleccionado para esta tanda de episodios es “Yellow Brick Road” de ONE OR EIGHT.

EL ELENCO Y EL EQUIPO DETRÁS DE CÁMARAS DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

En el elenco japonés, Gakuto Kajiwara volverá a darle voz a Asta, mientras que Nobunaga Shimazaki retomará el papel de Yuno.

Cabe resaltar que Ayataka Tanemura, realizador de la película “Black Clover: Sword of the Wizard King”, estará a cargo de la dirección de esta nueva etapa.

Keiichiro Ochi, por su parte, se incorpora en la composición de guion e Itsuko Takeda regresa como diseñadora de personajes, rol que ya desempeñó en la primera temporada.

Asimismo, Studio Pierrot continuará como el estudio de animación oficial de la franquicia.

La segunda temporada del anime "Black Clover" ha sido muy esperada entre los fans de la franquicia (Foto: Pierrot)
La segunda temporada del anime "Black Clover" ha sido muy esperada entre los fans de la franquicia (Foto: Pierrot)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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