Los fans de “Black Clover” llevaban más de media década esperando este momento y por fin es una realidad. Y es que el anime regresa a Crunchyroll con su temporada 2, lo que ha hecho que los seguidores de la ficción exploten de la emoción en redes sociales. Así, con una historia tan larga a cuestas, seguro te gustaría saber cuánto conviene repasar. Por eso, aquí te traigo la guía que necesitas antes de disfrutar de los nuevos episodios de la adaptación televisiva del manga de Yuki Tabata. ¡Presta atención!

Vale precisar que la segunda temporada del anime, programada para estrenarse el sábado 3 de octubre del 2026, continúa el relato original y funciona como secuela directa.

En ese sentido, el estudio Pierrot retoma la historia de fantasía de acción de corte shonen con el mismo elenco y el mismo conflicto pendiente.

¿Y por qué demoró tanto en llegar a las pantallas? Pues, la pausa se alargó porque el manga cambió su calendario de publicación.

¿DÓNDE QUEDÓ EL ANIME “BLACK CLOVER” ANTES DE LA TEMPORADA 2?

¡Atención, SPOILERS ! Tal como recuerda Red Reactions, la primera temporada de “Black Clover” terminó con el episodio 170, “Faraway Future” (o “El futuro distante”), el 30 de marzo del 2021.

Este capítulo cerró con el Reino de Clover preparándose para contraatacar al Reino de Spade (también conocido como Reino de la Pica), ya que la Tríada Oscura tenía cautivos a los capitanes Yami Sukehiro y William Vangeance, dos piezas clave para sus planes.

En paralelo, Asta dejó de ver a Liebe como un enemigo y pactó con él como un igual para dominar el poder de su demonio.

Y, mientras ambos iniciaban su entrenamiento, Yuno también se alistaba para enfrentar otra vez a Zenon y rescatar a Vangeance.

De esta manera, el episodio 170 de la producción dejó a los protagonistas preparados para la guerra contra la Tríada Oscura.

¿QUÉ DEBES REPASAR ANTES DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

Si terminaste la primera temporada de “Black Clover”, Weekend Anime sugiere empezar tu repaso por el resumen oficial de 10 minutos que puedes encontrar debajo de estas líneas.

Después, te recomiendo consultar las sinopsis de los episodios 158 a 170 (traen spoilers ) y ver en Crunchyroll aquellos capítulos que no recuerdes o no tengas tan claros.

E158 - “Se abre el telón de esperanza y desesperación”: El Reino de la Pica lanza su ofensiva con una fortaleza móvil. Asta responde de inmediato ante la crueldad de sus soldados.

El Reino de la Pica lanza su ofensiva con una fortaleza móvil. Asta responde de inmediato ante la crueldad de sus soldados. E159 - “Un lago tranquilo y la sombra del bosque”: Mientras Charmy pierde el control en el bosque, Loropechika estrecha lazos con Mimosa, Noelle y Nero. En el Reino del Trébol se prepara un descubrimiento capaz de cambiarlo todo.

Mientras Charmy pierde el control en el bosque, Loropechika estrecha lazos con Mimosa, Noelle y Nero. En el Reino del Trébol se prepara un descubrimiento capaz de cambiarlo todo. E160 - “El mensajero del Reino de la Pica”: Un emisario revela a Yuno detalles de su pasado como príncipe del Reino de la Pica y de la revuelta de la Tríada Oscura. Al mismo tiempo, se prepara un ataque contra personas clave.

Un emisario revela a Yuno detalles de su pasado como príncipe del Reino de la Pica y de la revuelta de la Tríada Oscura. Al mismo tiempo, se prepara un ataque contra personas clave. E161 - “El poder de Zenon”: Yuno llega a Amanecer Dorado para ayudar a sus compañeros, aunque el poder de los invasores de la Pica, en especial Zenon, resulta abrumador.

Yuno llega a Amanecer Dorado para ayudar a sus compañeros, aunque el poder de los invasores de la Pica, en especial Zenon, resulta abrumador. E162 - “Estalla una gran batalla”: La Tríada Oscura ataca el Reino del Corazón y la base de los Toros Negros. Asta y sus aliados se enfrentan a un enemigo de gran poder.

La Tríada Oscura ataca el Reino del Corazón y la base de los Toros Negros. Asta y sus aliados se enfrentan a un enemigo de gran poder. E163 - “Dante contra el capitán de los Toros Negros”: La lucha entre Dante y los Toros Negros se intensifica. Mientras Grey recuerda su pasado y el vínculo que la une a Gauche, Yami entra en combate.

La lucha entre Dante y los Toros Negros se intensifica. Mientras Grey recuerda su pasado y el vínculo que la une a Gauche, Yami entra en combate. E164 - “Batalla en el Reino del Corazón”: Los Discípulos Oscuros atacan el Reino del Corazón, donde Asta y sus compañeros les hacen frente. Yami descubre una pieza clave en el plan de los diablos para conectar el mundo con el inframundo.

Los Discípulos Oscuros atacan el Reino del Corazón, donde Asta y sus compañeros les hacen frente. Yami descubre una pieza clave en el plan de los diablos para conectar el mundo con el inframundo. E165 - “Cruzada de agua”: Vanica llega ante Loropechika, quien la enfrenta junto con Noelle, Nero y Mimosa. El grupo tiene un plan, aunque el poder de la integrante de la Tríada Oscura amenaza con superarlas.

Vanica llega ante Loropechika, quien la enfrenta junto con Noelle, Nero y Mimosa. El grupo tiene un plan, aunque el poder de la integrante de la Tríada Oscura amenaza con superarlas. E166 - “El capitán Yami Sukehiro”: Yami continúa su batalla mientras Loropechika y sus aliadas combaten a Vanica en el Reino del Corazón.

Yami continúa su batalla mientras Loropechika y sus aliadas combaten a Vanica en el Reino del Corazón. E167 - “Black Oath”: Vanica vuelve al Reino de la Pica con una rehén. Asta recurre al poder de Liebe para ayudar a Yami en su enfrentamiento contra Dante.

Vanica vuelve al Reino de la Pica con una rehén. Asta recurre al poder de Liebe para ayudar a Yami en su enfrentamiento contra Dante. E168 - “Movimientos superiores”: Asta quiere salir a rescatar a Yami, aunque una inesperada visita a la base de los Toros Negros cambia sus planes.

Asta quiere salir a rescatar a Yami, aunque una inesperada visita a la base de los Toros Negros cambia sus planes. E169 - “Ritual de obediencia”: Nacht se lleva a Asta para entrenarlo en el control del poder de Liebe. Para lograrlo, deberá participar en un ritual prohibido con el que busca someter al demonio.

Nacht se lleva a Asta para entrenarlo en el control del poder de Liebe. Para lograrlo, deberá participar en un ritual prohibido con el que busca someter al demonio. E170 - “El futuro distante”: Asta continúa su enfrentamiento con Liebe, cuya historia y conexión con alguien de su pasado serán decisivas para lo que viene.

¿QUÉ PELEAS DE “BLACK CLOVER” CONVIENE REPASAR?

ComicBook, por su parte, propone volver a ver cinco combates de “Black Clover” para refrescar la memoria:

Capitanes vs. Capitanes: torneo amistoso tras el arco de la reencarnación de los elfos.

torneo amistoso tras el arco de la reencarnación de los elfos. Mereoleona vs. Raia: un duelo muy desigual, con una Mereoleona clave en el arco del Reino de Spade.

un duelo muy desigual, con una Mereoleona clave en el arco del Reino de Spade. Yuno vs. Zenon: Yuno desafía al villano para rescatar a su capitán y sale derrotado.

Yuno desafía al villano para rescatar a su capitán y sale derrotado. Lolopechka, Noelle y Secre vs. Vanica: primer vistazo al poder de la Tríada Oscura.

primer vistazo al poder de la Tríada Oscura. Black Bulls vs. Dante: Yami y Asta pelean en igualdad antes de la intervención de Zenon.

¿HACE FALTA VER “BLACK CLOVER: SWORD OF THE WIZARD KING”?

Por otro lado, la película “Black Clover: Sword of the Wizard King” (en español: “Black Clover: La espada del rey mago”) se presenta como una historia independiente de la franquicia.

Por lo tanto, la temporada 2 del anime no la pide como requisito. Es decir, si todavía no le has dado una oportunidad a la cinta, puedes verla después, como extra del universo.

Este es el LINK OFICIAL de la producción en Netflix.

Asta junto a su demonio Liebe son parte fundamental de la temporada 2 del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

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