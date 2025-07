En el mundo del anime, las sorpresas pueden llegar en forma de giros argumentales, o en ediciones misteriosas. Esto último es lo que ocurrió con “Black Clover”, uno de los shonen más populares de los últimos años. En una decisión inesperada, la plataforma de streaming Crunchyroll modificó el anuncio oficial de la temporada 2, eliminando la mención de su estreno en 2026 y dejando solo una ambigua promesa: “llegará a Crunchyroll”. El cambio se realizó apenas un día después del lanzamiento del tráiler durante la Anime Expo 2025.

¿SE RETRASARÁ EL ESTRENO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “BLACK CLOVER”?

La reacción no se hizo esperar. En redes sociales, los fans expresaron su confusión con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Se retrasará la nueva temporada? ¿Fue un error de comunicación? ¿O hay una sorpresa aún más grande en camino? Lo cierto es que esta repentina edición ha abierto la puerta a toda clase de teorías. La falta de una aclaración oficial no ha hecho más que avivar la especulación.

Como se recuerda, el tráiler de “Black Clover” temporada 2 fue publicado el 6 de julio, acompañado por una descripción clara: el anime regresaría en 2026. Pero el 7 de julio, Crunchyroll editó el texto, borrando cualquier referencia al año.

La nueva descripción simplemente afirma que la serie “llegará”, sin precisar cuándo. Esta corrección ha sido interpretada por algunos como un intento de ocultar una filtración prematura, mientras otros creen que la fecha aún no está asegurada por parte del estudio.

"Black Clover" confirmó el regreso de su anime hace unos días (Foto: Studio Pierrot)

PESE A LA INCERTIDUMBRE CON EL ESTRENO, HAY UNA COSA QUE SÍ ESTÁ CONFIRMADA

Se confirmó que el legendario Studio Pierrot volverá a encargarse de la animación. El estudio, responsable de los 170 episodios emitidos entre 2017 y 2021, tiene un vínculo profundo con la serie y una reputación sólida en la industria. Su regreso asegura, al menos, una calidad visual a la altura de lo que los fans esperan de esta nueva entrega.

El universo de “Black Clover” no ha estado del todo en pausa. En 2023, el anime regresó brevemente con la película “Sword of the Wizard King”, disponible en Netflix, que fue muy bien recibida tanto por la crítica como por el público. Su éxito reforzó el interés por una nueva temporada y reavivó las esperanzas de ver más del viaje de Asta y Yuno en la pantalla.

En paralelo, el manga creado por Yūki Tabata sigue avanzando hacia su clímax. Desde su paso a Jump GIGA en agosto de 2023, la historia se encuentra en su arco final, lo que significa que la próxima temporada del anime podría adaptar algunos de los momentos más intensos y decisivos del manga. Para quienes quieren adelantarse, los capítulos pueden leerse legalmente en inglés a través de Viz Media, MANGA Plus y la app de Shonen Jump.

¿DE QUÉ TRATA “BLACK CLOVER”?

Para quienes recién se acercan al mundo mágico de “Black Clover”, la historia sigue a Asta y Yuno, dos huérfanos criados como hermanos que sueñan con convertirse en el Rey Mago. Aunque Asta nació sin magia, obtiene un poderoso Grimorio de Anti-Magia que le permite anular hechizos enemigos. La combinación de rivalidad, perseverancia y acción ha hecho que la serie se gane un lugar entre los favoritos del shonen moderno.

En este contexto, el silencio sobre la fecha de estreno no disminuye el entusiasmo de los fans, pero sí aumenta la ansiedad. ¿Veremos la temporada 2 en 2025? ¿O habrá que esperar hasta 2026? Todo dependerá de las decisiones de producción y distribución en los próximos meses. Lo que está claro es que el regreso de “Black Clover” no es un “si”, sino un “cuándo”.

