La segunda temporada de “Black Clover” promete ser la entrega más espectacular y ambiciosa de toda la serie anime basada en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata. Studio Pierrot promete una calidad técnica, fluidez y efectos mágicos superiores a los de la primera entrega de 170 episodios. Asimismo, se ha confirmado que la popular serie presentará escenas de acción expandidas que no se vieron en el material original, lo que, sin duda, significa una mejora en las próximas batallas principales.

Ayataka Tanemura, quien previamente dirigió los episodios finales de la primera entrega y la aclamada película “Black Clover: La espada del rey mago”, se encargó de la dirección de los nuevos episodios. Mientras que Keiichiro Ochi (“The Quintessential Quintuplets”) fue responsable de la composición de la serie, y Itsuko Takeda asumió el diseño de los personajes.

La segunda temporada de “Black Clover” se divide en dos partes (cours). La primera se estrenará el 3 de octubre de 2026 y contará con 13 episodios. Mientras que la segunda llegará en algún momento del 2027 y también tendrá trece capítulos.

Zenon Zogratis, uno de los miembros clave de la Tríada Oscura y gobernante del Reino de la Pica, aparece en el primer episodio de la segunda temporada de "Black Clover" (Foto: Studio Pierrot)

¿QUÉ ARCOS DEL MANGA ADAPTA LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

Todo parece indicar que la segunda temporada de “Black Clover” será la última de la serie anime, así que los 26 episodios llevarán a la pantalla el final de la historia de Asta, quien a pesar de nacer sin poder mágico en un mundo donde todos pueden usar la magia, logra ser parte de los escuadrones de Caballeros Mágicos tras despiertar un misterioso grimorio de cinco hojas (el trébol negro), y lucha por convertirse en el Rey Mago.

Por lo tanto, la nueva entrega adaptará los dos arcos argumentales finales del manga de Yūki Tabata, cubriendo por completo los aproximadamente 122 capítulos restantes. Esto incluye el Arco de la Invasión al Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc) y el Arco Final (Ultimate Wizard King / Judgment Day Arc).

Arco de la Invasión al Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc)

Este arco comprende los capítulos 271 al 331 del material original. Muestran a los Caballeros Mágicos de élite en una incursión masiva en el Reino Spade y rescatar al capitán Yami Sukehiro, William Vangeance y a los demás prisioneros. Además del enfrentamiento contra la temible Tríada Oscura. Este arco ocupará la primera parte de la temporada final.

Arco Final (Ultimate Wizard King / Judgment Day Arc)

Este arco abarca del capítulo 332 hasta la conclusión definitiva del manga. Por lo tanto, se centra en la batalla definitiva por el título de Rey Mago. Esto significa que Asta y Yuno se enfrentarán en un combate final para determinar quién merece dicho título.

Asta en una nueva imagen del primer episodio de la segunda temporada de "Black Clover", que se divide en dos partes y se estrena el 3 de octubre (Foto: Studio Pierrot)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

El primer episodio de la segunda temporada de “Black Clover” se estrenará el sábado 3 de octubre de 2026 en Crunchyroll, mientras que el resto de los capítulos se emitirá cada semana. Estarán disponibles en su idioma original y con subtítulos en inglés y español.

Por lo tanto, para ver este anime del género shōnen, enfocado principalmente en la acción, la fantasía oscura y la magia, solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí