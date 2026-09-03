Además de la tercera temporada de “The Apothecary Diaries”, uno de los estrenos más esperados de octubre de 2026 es la segunda temporada de “Black Clover”, que se enfocará en este peligroso arco donde el mundo mágico enfrenta una gran amenaza y seguirá a Asta, Yuno y los Caballeros Mágicos mientras intentan rescatar a Yami y a William Vangeance. Pero estos no son los únicos animes que llegan a Crunchyroll y otras plataformas de streaming. “Blue Box” es otro importante regreso.

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Algunos de estos títulos tendrán un estreno anticipado en el nuevo Crunchyroll Anime Nights Sneak Peek, evento especial en cines donde se proyectan episodios de estreno de próximas temporadas de anime semanas antes de su emisión oficial en plataformas de streaming.

Las entradas para el evento organizado por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment ya se encuentran disponibles a través de las plataformas oficiales distribuidoras. Por lo tanto, puedes adquirir tus boletos en los siguientes enlaces oficiales recopilados por Crunchyroll.

LOS ANIMES QUE TENDRÁN ESTRENOS ADELANTADOS

1. Black Clover - Temporada 2

El primer episodio de la segunda temporada de “Black Clover”, al igual que los capítulos de los animes de esta lista, se proyectará en su idioma original (japonés) con subtítulos en inglés, el lunes 21 de septiembre a las 19:00 (hora local) en Estados Unidos y Canadá.

Los nuevos capítulos del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata adaptarán la intensa guerra contra el Reino de la Pica y la Tríada Oscura. Además, se incluirá detalles sobre el origen de los huérfanos, el pasado del demonio de Asta y la verdadera identidad de Yuno.

La segunda temporada de "Black Clover" promete adaptar la intensa guerra contra el Reino de la Pica y la Tríada Oscura (Foto: Studio Pierrot)

2. Psyren

“Psyren” relata la historia de Ageha Yoshina, un estudiante rebelde que un día encuentra una misteriosa tarjeta telefónica. Al contestar una llamada en una cabina, es transportado a un futuro distópico. Allí, deberá participar en un juego mortal de supervivencia, utilizando habilidades psíquicas para descubrir la verdad y evitar el fin del mundo.

Este anime que también se estrenará en octubre se basa en el manga de Toshiaki Iwashiro, que se publicó entre el 3 de diciembre de 2007 y el 29 de noviembre de 2010, y es considerado una obra de culto que destacó por su originalidad, introduciendo un sistema de poderes psíquicos y un mundo distópico.

“Psyren” tiene el potencial de llenar el vacío que deja “Jujutsu Kaisen”, que ya confirmó su cuarta temporada (Foto: Satelight)

3. Overgeared

“Overgeared”, que se basa en el popular webtoon coreano de Saenal, narra la historia de Shin Youngwoo, alias Grid, un joven con una vida real muy dura, repleta de deudas y trabajos ocasionales. Satisfy, un popular videojuego de realidad virtual, es su único escape. Pero su vida cambia cuando encuentra un libro legendario que desbloquea una clase oculta: el “Descendiente de Pagma”.

"Overgeared", el anime del estudio de "Solo Leveling", no solo se enfoca en combates, sino en el crecimiento personal de Grid (Foto: J.C. Staff)

4. Firefly Wedding

Basado en el manga de de Oreko Tachibana, “Firefly Wedding” es un nuevo anime que se centra en un peligroso romance de supervivencia en la era Meiji entre una joven noble con una enfermedad terminal y un despiadado asesino a sueldo. La serie producida por David Production se estrenará el 9 de octubre de 2026.

5. The Vermilion Mask

“The Vermilion Mask”, basado en el manga escrito por el Dr. Poro e ilustrado por Nabana Naba, sigue la historia de un joven aprendiz llamado Peru, quien busca redimirse tras perder el control bajo los efectos de una máscara maldita y matar por accidente a su maestro y a sus compañeros.

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