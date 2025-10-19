Grabber regresó para vengarse de Finney en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)
Grabber regresó para vengarse de Finney en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)
Judith Vicente
Judith Vicente

Una de las secuelas de terror más esperadas llegó a las salas de cine. Se trata de , cuya historia se situará cuatro años después de los sucesos de la primera entrega en 1982, ahora con Finney intentado reconstruir su vida después de haber sobrevivido a aquel traumático secuestro. Debido a la expectativa que ha generado el filme, te doy a conocer quiénes forman parte del elenco.

La primera cinta, estrenada en 2022, se ganó los elogios de la crítica y superó los US$160 millones a nivel mundial. Para esta segunda película se cuenta con el mismo equipo creativo.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “BLACK PHONE 2”?

A continuación, los actores y sus respectivos personajes que aparecen en la película “Black Phone 2”:

MASON THAMES COMO FINNEY BLAKE

Mason Thames interpreta a Finney Blake en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)
Mason Thames interpreta a Finney Blake en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)

Mason Thames como Finney Blake, el único superviviente conocido del Grabber.

  • Nombre del actor: Mason Thames
  • Lugar de nacimiento: Dallas, Texas
  • Fecha y años de nacimiento: 10 de julio de 2007
  • Conocido por: “The Black Phone” y el live action de “How To Train Your Dragon”.

MADELEINE MCGRAW COMO GWEN BLAKE

Madeleine McGraw interpreta a Gwen Blake en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)
Madeleine McGraw interpreta a Gwen Blake en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)

Madeleine McGraw como Gwen Blake, la hermana menor psíquica de Finney.

  • Nombre de la actriz: Madeleine Grace McGraw
  • Lugar de nacimiento: San José, California
  • Fecha y años de nacimiento: 22 de diciembre de 2008
  • Conocido por: “The Black Phone”, “Secrets of Sulphur Springs” y “Ant-Man and the Wasp”.

ETHAN HAWKE COMO GRABBER

Ethan Hawke interpreta a Grabber en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse)
Ethan Hawke interpreta a Grabber en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse)

Ethan Hawke como Grabber, un asesino en serie que anteriormente fue asesinado por Finney.

  • Nombre del actor: Ethan Green Hawke
  • Lugar de nacimiento: Austin, Texas
  • Fecha y años de nacimiento: 6 de noviembre de 1970
  • Conocido por: “Boyhood”, “Moon Knight”, “The Black Phone”, “Dejar el mundo atrás” y más.

DEMIÁN BICHIR COMO ARMANDO REYES

Demián Bichir como Armando Reyes, el supervisor del campamento Alpine Lake.

  • Nombre del actor: Demián Sandero Bichir Nájera
  • Lugar de nacimiento: Torreón, Coahuila, México
  • Fecha y años de nacimiento: 1 de agosto de 1963
  • Conocido por: “A Better Life”, “Che: Guerrilla”, “Good Kids”, “Godzilla vs. Kong”, etc.

JEREMY DAVIES COMO TERRENCE

Jeremy Davies interpreta a Terrence en "The Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)
Jeremy Davies interpreta a Terrence en "The Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)

Jeremy Davies como Terrence Blake, el padre de Finney y Gwen.

  • Nombre del actor: Jeremy Davies
  • Lugar de nacimiento: Míchigan
  • Fecha y años de nacimiento: 8 de octubre de 1969
  • Conocido por: “Saving Private Ryan”, “Solaris”, “Dogville”, “Rescate al amanecer”, “Lost” y “Hannibal”.

MIGUEL MORA COMO ERNESTO ARELLANO

Miguel Mora como Ernesto Arellano, hermano de Robin Arellano, una de las víctimas del Ladrón y amigo de Finney. Vale precisar que Mora también interpretó a Robin en la primera película.

  • Nombre del actor: Jeremy Davies
  • Fecha y años de nacimiento: 1 de marzo de 2007
  • Conocido por: “Black Phone” y “So Help Me Todd”.

COMPLETAN EL ELENCO DE “BLACK PHONE 2”

  • Arianna Rivas como Mustang, sobrina de Armando
  • Anna Lore como Hope Blake, la difunta madre de Finney y Gwen
  • Graham Abbey como Kenneth
  • Maev Beaty como Bárbara

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC