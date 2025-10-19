Una de las secuelas de terror más esperadas llegó a las salas de cine. Se trata de “Black Phone 2” (en español: “El teléfono negro 2”), cuya historia se situará cuatro años después de los sucesos de la primera entrega en 1982, ahora con Finney intentado reconstruir su vida después de haber sobrevivido a aquel traumático secuestro. Debido a la expectativa que ha generado el filme, te doy a conocer quiénes forman parte del elenco.

La primera cinta, estrenada en 2022, se ganó los elogios de la crítica y superó los US$160 millones a nivel mundial. Para esta segunda película se cuenta con el mismo equipo creativo.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “BLACK PHONE 2”?

A continuación, los actores y sus respectivos personajes que aparecen en la película “Black Phone 2”:

MASON THAMES COMO FINNEY BLAKE

Mason Thames interpreta a Finney Blake en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)

Mason Thames como Finney Blake, el único superviviente conocido del Grabber.

Nombre del actor: Mason Thames

Mason Thames Lugar de nacimiento: Dallas, Texas

Dallas, Texas Fecha y años de nacimiento: 10 de julio de 2007

10 de julio de 2007 Conocido por: “The Black Phone” y el live action de “How To Train Your Dragon”.

MADELEINE MCGRAW COMO GWEN BLAKE

Madeleine McGraw interpreta a Gwen Blake en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)

Madeleine McGraw como Gwen Blake, la hermana menor psíquica de Finney.

Nombre de la actriz: Madeleine Grace McGraw

Madeleine Grace McGraw Lugar de nacimiento: San José, California

San José, California Fecha y años de nacimiento: 22 de diciembre de 2008

22 de diciembre de 2008 Conocido por: “The Black Phone”, “Secrets of Sulphur Springs” y “Ant-Man and the Wasp”.

ETHAN HAWKE COMO GRABBER

Ethan Hawke interpreta a Grabber en "Black Phone 2" (Foto: Blumhouse)

Ethan Hawke como Grabber, un asesino en serie que anteriormente fue asesinado por Finney.

Nombre del actor: Ethan Green Hawke

Ethan Green Hawke Lugar de nacimiento: Austin, Texas

Austin, Texas Fecha y años de nacimiento: 6 de noviembre de 1970

6 de noviembre de 1970 Conocido por: “Boyhood”, “Moon Knight”, “The Black Phone”, “Dejar el mundo atrás” y más.

DEMIÁN BICHIR COMO ARMANDO REYES

Demián Bichir como Armando Reyes, el supervisor del campamento Alpine Lake.

Nombre del actor: Demián Sandero Bichir Nájera

Demián Sandero Bichir Nájera Lugar de nacimiento: Torreón, Coahuila, México

Torreón, Coahuila, México Fecha y años de nacimiento: 1 de agosto de 1963

1 de agosto de 1963 Conocido por: “A Better Life”, “Che: Guerrilla”, “Good Kids”, “Godzilla vs. Kong”, etc.

JEREMY DAVIES COMO TERRENCE

Jeremy Davies interpreta a Terrence en "The Black Phone 2" (Foto: Blumhouse Productions)

Jeremy Davies como Terrence Blake, el padre de Finney y Gwen.

Nombre del actor: Jeremy Davies

Jeremy Davies Lugar de nacimiento: Míchigan

Míchigan Fecha y años de nacimiento: 8 de octubre de 1969

8 de octubre de 1969 Conocido por: “Saving Private Ryan”, “Solaris”, “Dogville”, “Rescate al amanecer”, “Lost” y “Hannibal”.

MIGUEL MORA COMO ERNESTO ARELLANO

Miguel Mora como Ernesto Arellano, hermano de Robin Arellano, una de las víctimas del Ladrón y amigo de Finney. Vale precisar que Mora también interpretó a Robin en la primera película.

Nombre del actor: Jeremy Davies

Jeremy Davies Fecha y años de nacimiento: 1 de marzo de 2007

1 de marzo de 2007 Conocido por: “Black Phone” y “So Help Me Todd”.

COMPLETAN EL ELENCO DE “BLACK PHONE 2”

Arianna Rivas como Mustang, sobrina de Armando

Anna Lore como Hope Blake, la difunta madre de Finney y Gwen

Graham Abbey como Kenneth

Maev Beaty como Bárbara

