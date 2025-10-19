Una de las secuelas de terror más esperadas llegó a las salas de cine. Se trata de “Black Phone 2” (en español: “El teléfono negro 2”), cuya historia se situará cuatro años después de los sucesos de la primera entrega en 1982, ahora con Finney intentado reconstruir su vida después de haber sobrevivido a aquel traumático secuestro. Debido a la expectativa que ha generado el filme, te doy a conocer quiénes forman parte del elenco.
La primera cinta, estrenada en 2022, se ganó los elogios de la crítica y superó los US$160 millones a nivel mundial. Para esta segunda película se cuenta con el mismo equipo creativo.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “BLACK PHONE 2”?
A continuación, los actores y sus respectivos personajes que aparecen en la película “Black Phone 2”:
MASON THAMES COMO FINNEY BLAKE
Mason Thames como Finney Blake, el único superviviente conocido del Grabber.
- Nombre del actor: Mason Thames
- Lugar de nacimiento: Dallas, Texas
- Fecha y años de nacimiento: 10 de julio de 2007
- Conocido por: “The Black Phone” y el live action de “How To Train Your Dragon”.
MADELEINE MCGRAW COMO GWEN BLAKE
Madeleine McGraw como Gwen Blake, la hermana menor psíquica de Finney.
- Nombre de la actriz: Madeleine Grace McGraw
- Lugar de nacimiento: San José, California
- Fecha y años de nacimiento: 22 de diciembre de 2008
- Conocido por: “The Black Phone”, “Secrets of Sulphur Springs” y “Ant-Man and the Wasp”.
ETHAN HAWKE COMO GRABBER
Ethan Hawke como Grabber, un asesino en serie que anteriormente fue asesinado por Finney.
- Nombre del actor: Ethan Green Hawke
- Lugar de nacimiento: Austin, Texas
- Fecha y años de nacimiento: 6 de noviembre de 1970
- Conocido por: “Boyhood”, “Moon Knight”, “The Black Phone”, “Dejar el mundo atrás” y más.
DEMIÁN BICHIR COMO ARMANDO REYES
Demián Bichir como Armando Reyes, el supervisor del campamento Alpine Lake.
- Nombre del actor: Demián Sandero Bichir Nájera
- Lugar de nacimiento: Torreón, Coahuila, México
- Fecha y años de nacimiento: 1 de agosto de 1963
- Conocido por: “A Better Life”, “Che: Guerrilla”, “Good Kids”, “Godzilla vs. Kong”, etc.
JEREMY DAVIES COMO TERRENCE
Jeremy Davies como Terrence Blake, el padre de Finney y Gwen.
- Nombre del actor: Jeremy Davies
- Lugar de nacimiento: Míchigan
- Fecha y años de nacimiento: 8 de octubre de 1969
- Conocido por: “Saving Private Ryan”, “Solaris”, “Dogville”, “Rescate al amanecer”, “Lost” y “Hannibal”.
MIGUEL MORA COMO ERNESTO ARELLANO
Miguel Mora como Ernesto Arellano, hermano de Robin Arellano, una de las víctimas del Ladrón y amigo de Finney. Vale precisar que Mora también interpretó a Robin en la primera película.
- Nombre del actor: Jeremy Davies
- Fecha y años de nacimiento: 1 de marzo de 2007
- Conocido por: “Black Phone” y “So Help Me Todd”.
COMPLETAN EL ELENCO DE “BLACK PHONE 2”
- Arianna Rivas como Mustang, sobrina de Armando
- Anna Lore como Hope Blake, la difunta madre de Finney y Gwen
- Graham Abbey como Kenneth
- Maev Beaty como Bárbara
