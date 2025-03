“Blanca Nieves” (conocida también como “Snow White” o “Blancanieves”) es la película live-action de Disney que adapta el clásico cuento de hadas de los hermanos Grimm con las actuaciones principales de Rachel Zegler y Gal Gadot. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes del elenco de la producción?. Pues, si la respuesta es negativa, esta nota es para ti. A continuación, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que el filme está dirigido por Marc Webb y se desarrolla a lo largo de 109 minutos de metraje, tiempo en el que la fantasía, las aventuras y el musical cobran especial relevancia en la cinta.

Así, basándose en el filme animado de 1937, el relato se centra en una princesa que une fuerzas con siete enanos para liberar su reino de su cruel madrastra, la Reina Malvada.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Blanca Nieves”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BLANCA NIEVES”?

1. Rachel Zegler como Snow White (Blanca Nieves o Blancanieves)

Para saber quién es quién en la película de Disney, debemos empezar con la protagonista: Snow White (Blanca Nieves). Ella es una princesa intrépida y de corazón puro que está decidida a liberar a su reino de la tiranía de su madrastra.

La artista que le da vida es Rachel Zegler, a quien también hemos visto en producciones como “West Side Story”, “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, “Shazam! Fury of the Gods” y “Y2K”.

Rachel Zegler como Blanca Nieves en una escena de la película live-action homónima (Foto: Walt Disney Pictures)

Otras actrices que interpretan al personaje:

Emilia Faucher como la joven Snow White

Olivia Verrall como la bebé Snow White

2. Gal Gadot como la Reina Malvada (Evil Queen)

Gal Gadot, por su parte, es la celosa y tiránica madrastra de Blanca Nieves, quien está obsesionada con ser la más bella de todas.

Entre los trabajos previos de la actriz, se incluye su famoso rol como la Mujer Maravilla en “Wonder Woman”, así como sus papeles en “Death on the Nile”, “Red Notice”, “Heart of Stone” y “Keeping Up with the Joneses”.

Gal Gadot como la Reina Malvada en una escena de la película live-action "Blanca Nieves" (Foto: Walt Disney Pictures)

3. Andrew Burnap como Jonathan

Por otro lado, Jonathan es un nuevo personaje creado para la película como interés amoroso de Blanca Nieves. Él es un rebelde que quiere desafiar la monarquía de la Reina Malvada.

El actor que lo interpreta es Andrew Burnap, reconocido por su trabajo previo en “The Front Room”, “WeCrashed”, “The Chaperone” y “Spare Room”.

Andrew Burnap como Jonathan en una escena de la película live-action "Blanca Nieves" (Foto: Walt Disney Pictures)

4. Ansu Kabia como el Cazador (The Huntsman)

El Cazador es el sirviente de la Reina Malvada, quien le ordena matar a Blanca Nieves. La estrella que asume este rol es Ansu Kabia, famoso por su participación en proyectos como “Miss Scarlet & the Duke”, “Last Christmas”, “The Irregulars” y “World On Fire”.

Ansu Kabia como el Cazador en una escena de la película live-action "Blanca Nieves" (Foto: Walt Disney Pictures)

Otros actores y personajes de “Blanca Nieves”:

George Appleby como Quigg , uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan.

, uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan. Colin Michael Carmichael como Farno , uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan.

, uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan. Samuel Baxter como Scythe , uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan.

, uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan. Jimmy Johnston como Finch , uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan.

, uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan. Dujonna Gift como Maple , uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan.

, uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan. Idriss Kargbo como Bingley , uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan.

, uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan. Jaih Betote como Norwich , uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan.

, uno de los siete bandidos al servicio de Jonathan. Hadley Fraser como el Rey Bueno (Good King) , el padre de Blancanieves.

, el padre de Blancanieves. Lorena Andrea como la Reina Buena (Good Queen) , la madre de Blancanieves.

, la madre de Blancanieves. Freya Mitchell como la Chica Solitaria (Lonely Girl) joven

Zoe Athena como la Chica Solitaria (Lonely Girl) adulta

Adrian Bower como el Capitán de la Guardia (Captain of the Guard)

Felipe Bejarano como el Guardia Paul

Simeon Oakes como el Guardia Matthew

Joshmaine Joseph como el Guardia William

Chike Chan como el Guardia Arthur

Victoria Alsina como Lily

John Hyatt como el padre del Guardia Matthew

Anna Sylvester como la esposa del Guardia Paul

Patrick Page como la voz del Magic Mirror (Espejo Mágico)

Lista de actores que interpretan a The Dwarfs (Los habitantes del bosque):

Jeremy Swift como la voz de Sabio (Doc) , líder de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. Jonathan Bourne proporciona la captura de movimiento del personaje.

, líder de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. proporciona la captura de movimiento del personaje. Martin Klebba como la voz de Gruñón (Grumpy) , uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. Omari Bernard proporciona la captura de movimiento del personaje.

, uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. proporciona la captura de movimiento del personaje. George Salazar como Feliz (Happy) , uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. David Birch proporciona la captura de movimiento del personaje.

, uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. proporciona la captura de movimiento del personaje. Andy Grotelueschen como Dormilón (Sleepy) , uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. Sandy Foster proporciona la captura de movimiento del personaje.

, uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. proporciona la captura de movimiento del personaje. Tituss Burgess como Tímido (Bashful) , uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. Leah Haile proporciona la captura de movimiento del personaje.

, uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. proporciona la captura de movimiento del personaje. Jason Kravits como Sneezy (“Mocoso”) , uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. Dominic Owen proporciona la captura de movimiento del personaje.

, uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. proporciona la captura de movimiento del personaje. Andrew Barth Feldman como Dopey (“Tontín” o “Mudito”), uno de los habitantes del bosque que acogen a Blancanieves. Jaih Betote proporciona la captura de movimiento del personaje, mientras Feldman también interpreta al narrador.