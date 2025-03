Una vez más, Disney apuesta por convertir uno de sus clásicos animados en un live-action. Después de “La Sirenita” y “Mufasa: El Rey León”, llega el turno de “Snow White” (“Blanca Nieves” en Hispanoamérica y “Blancanieves” en España). La película protagonizada por Rachel Zegler, Gal Gadot y Andrew Burnap se estrenará el 21 de marzo de 2025 en Estados Unidos, mientras que a los cines de Latinoamérica llegará el 20 de marzo. Pero ¿cuándo estará disponible en streaming?

El largometraje dirigido por Marc Webb, a partir de un guion de Greta Gerwig y Erin Cressida Wilson, se basa en la película animada de 1937, “Snow White and the Seven Dwarfs”, que a su vez está inspirada libremente en el cuento de 1812 del mismo título de los hermanos Grimm.

El rodaje de “Blanca Nieves” se llevó a cabo principalmente en Londres, Inglaterra, entre marzo y julio de 2022. Ansu Kabia, Lorena Andrea, Hadley Fraser, Dujonna Gift, Colin Michael Carmichael, George Appleby, Samuel Baxter, Jimmy Johnston, Idriss Kargbo, Jaih Betote, Freya Mitchell, Zoe Athena, Adrian Bower, Felipe Bejarano y Simeon Oakes también forman parte del elenco.

Gal Gadot asume el rol de la Reina Malvada en una la película live-action "Blanca Nieves", dirigida por Marc Webb (Foto: Walt Disney Pictures)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “BLANCA NIEVES” EN STREAMING?

“Snow White”, producida por Marc Platt, con Callum McDougall ejerciendo de productor ejecutivo, estará disponible en Disney+ después de su estreno en cines. Todavía no se ha revelado la fecha exacta de su llegada a streaming, pero de acuerdo con las películas anteriores, podría estar disponible alrededor de 100 días del estreno en pantalla grande.

“La Sirenita” y “Mufasa: El Rey León” tuvieron una diferencia de 103 y 96 días entre su estreno en cines y en streaming, respectivamente. Por lo tanto, “Blancanieves” podría llegar a Disney+ a finales de junio de 2025.

También dependerá del éxito que tenga la película en taquilla. En ese caso, la cinta que contó con un presupuesto de 270,4 millones dólares y tiene una duración de 109 minutos, podría estar disponible online a partir de julio de 2025.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “SNOW WHITE” EN FORMATO DIGITAL?

Disney tampoco ha confirmado la fecha de estreno digital de “Blanca Nieves”, pero sin duda estará disponible en las tiendas digitales antes que en Disney+. “The Little Mermaid” y “Mufasa: The Lion King” llegaron al formato digital 60 días después de su estreno en cines. Por lo tanto, el estreno digital de la nueva película live-action debería ser en mayo de 2025.

ACTORES Y PERSONAJES DE “BLANCA NIEVES”

Rachel Zegler como Snow White (Blanca Nieves en Hispanoamérica/ Blancanieves en España)

Emilia Faucher como Snow White más joven

Gal Gadot como la Reina Malvada

Andrew Burnap como Jonathan

Ansu Kabia como el Cazador

Lorena Andrea como la Reina Buena

Hadley Fraser como el Rey Bueno

Dujonna Gift como Maple

Colin Michael Carmichael como Farno

George Appleby como Quigg

Samuel Baxter como Scythe

Jimmy Johnston como Finch

Idriss Kargbo como Bingley

Jaih Betote como Norwich

Freya Mitchell como Chica Solitaria joven

Zoe Athena como Chica Solitaria adulta

Adrian Bower como Capitán de la Guardia

Felipe Bejarano como Guardia Paul

Simeon Oakes como Guardia Matthew

Joshmaine Joseph como Guardia William

Joshmaine Joseph como Guardia Arthur

Victoria Alsina como Lily

John Hyatt como padre del Guardia Matthew

Anna Sylvester como Esposa del Guardia Paul

Jeremy Swift como Sabio

Martin Klebba como Gruñón

George Salazar como Feliz

Andy Grotelueschen como Dormilón

Tituss Burgess como Tímido

Jason Kravits como Sneezy (“Mocoso” en España)

Andrew Barth Feldman como Dopey (“Tontín” en Hispanoamérica/ “Mudito” en España) y el narrador

Alan Tudyk como el Espejo Mágico

Andrew Burnap da vida a Jonathan, el interés amoroso de la protagonista de la película live-action "Blanca Nieves" (Foto: Walt Disney Pictures)