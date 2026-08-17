“Bleach” es de esos animes que uno cree conocer al milímetro, hasta que un dato tan simple como la estatura de sus personajes principales te puede hacer dudar de todo lo que imaginabas. Y es que, entre Soul Reapers, Arrancars y Sternritter, la franquicia creada por Tite Kubo ha logrado construir un elenco protagonista tan variado en poderes como en físico. Así, no son pocos los fans que, viendo la serie de Disney+ y Hulu, se preguntan quién es realmente el más alto o el más bajito del grupo.

Vale precisar que “Bleach” sigue a Ichigo Kurosaki, un estudiante que obtiene los poderes de Rukia Kuchiki y asume la tarea de proteger a los humanos de los Hollows, espíritus corrompidos que amenazan a las almas.

Entonces, esta responsabilidad lo lleva a conocer la Sociedad de Almas y a enfrentarse a enemigos cada vez más peligrosos.

De esta manera, a lo largo del anime, Ichigo lucha junto a sus amigos y diversos Soul Reapers contra los Arrancars, Aizen y, en la recta final, los Quincy comandados por Yhwach.

Así, “Bleach: Thousand-Year Blood War” retoma este último conflicto, que pone en riesgo el equilibrio entre el mundo de los vivos y el más allá.

¿CUÁNTO MIDEN ICHIGO KUROSAKI Y SUS AMIGOS MÁS CERCANOS EN “BLEACH”?

Según la web oficial de la franquicia y CBR, Ichigo Kurosaki mide 181 centímetros en su versión adulta, mientras que, en su etapa de secundaria, medía 174 centímetros.

Por otro lado, Orihime Inoue mide 157 centímetros y Yasutora “Chad” Sado, uno de los más altos del grupo protagónico, llega a los 197 centímetros.

Uryu Ishida se ubica en los 177 centímetros y Rukia Kuchiki, por su parte, es una de las más bajas del reparto principal con 144 centímetros.

¿QUÉ TAN ALTOS SON LOS CAPITANES DEL GOTEI 13 DE “BLEACH”?

Entre los capitanes de la Sociedad de Almas, las diferencias de estatura son notorias.

Por ejemplo, Byakuya Kuchiki mide 180 centímetros y Kenpachi Zaraki, uno de los más temidos del Gotei 13, alcanza los 202 centímetros.

Sajin Komamura es, de lejos, el más alto de todo el escuadrón: 288 centímetros, una cifra que lo distingue como un caso aparte dentro de la franquicia.

En el extremo opuesto está Toshiro Hitsugaya, capitán del Escuadrón 10, con apenas 133 centímetros debido a su apariencia infantil pese a su verdadera edad.

Finalmente, Soi Fon, capitana del Escuadrón 2, mide 150 centímetros; Renji Abarai, teniente del Escuadrón 6, supera a su propio capitán con 188 centímetros; y Rangiku Matsumoto se ubica en los 172 centímetros.

¿CUÁL ES LA ESTATURA DE LOS PRINCIPALES VILLANOS DE “BLEACH”?

Yhwach, el líder de los Quincy y antagonista central de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, mide 200 centímetros exactos.

Jugram Haschwalth, su mano derecha, llega a los 189 centímetros y Sosuke Aizen, el villano de la saga de Hueco Mundo, mide 186 centímetros.

Asimismo, entre los Sternritter hay bastante variedad:

Bambietta Basterbine mide 156 centímetros

mide Äs Nödt llega a los 179 centímetros

llega a los Giselle Gewelle se ubica en los 160 centímetros

se ubica en los Gremmy Thoumeaux, uno de los más bajos del grupo, mide 155 centímetros

De esta forma, queda claro que el tamaño físico de los villanos de “Bleach” no siempre se corresponde con el nivel de amenaza que representan dentro de la trama.

Así se ve la comparación de estatura entre los personajes principales de "Bleach" (Foto: @AnimexTwts / X)

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