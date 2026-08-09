“Bleach” es de esos títulos que, sin importar cuántos años pasen, siguen generando conversación entre quienes crecieron viendo a Ichigo Kurosaki blandir su zanpakuto. Así, considerando que el manga de Tite Kubo se publicó por primera vez el 7 de agosto del 2001, la franquicia ahora celebra su aniversario 25. Y, en este contexto, seguro te gustará saber cuáles son, según las calificaciones de los fans en IMDb, los episodios más memorables de las adaptaciones animes de la franquicia. Por eso, aquí te presento el Top 5 de capítulos de la serie original y de “Thousand-Year Blood War”. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que ambas producciones están disponibles en Hulu (Estados Unidos) y Disney+ (a nivel internacional).

Por lo tanto, para disfrutarlas sin problemas, te recomiendo contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Antes de continuar, mira una escena de “Bleach: Thousand-Year Blood War”:

¿CUÁLES SON LOS EPISODIOS MEJOR CALIFICADOS DE “BLEACH” SEGÚN IMDB?

Episodio T14.E6: “Ichigo Dies! Orihime, the Cry of Sorrow!”

Puntaje: 9.7/10 - 5,7 mil votos (estrenado el 18 de mayo del 2010).

Empiezo la lista con el capítulo que muestra a Orihime y Uryu llegando hasta lo alto del campo de batalla para encontrar el cuerpo sin vida de Ichigo.

Aquí, Orihime intenta curarlo sin resultado mientras le suplica que reaccione, hasta que algo inesperado ocurre con él.

La dirección estuvo a cargo de Noriyuki Abe y Yasuto Nishikata, con guion de Tite Kubo y Masahiro Ôkubo.

Ichigo Kurosaki en su forma de Hollowficación Completa en la serie original "Bleach" (Foto: Pierrot / Dentsu Inc)

Episodio T14.E44: “Fierce Fighting Conclusion! Release, the Final Getsuga Tensho!”

Puntaje: 9.7/10 - 4,8 mil votos (estrenado el 15 de febrero del 2011).

Por otro lado, este episodio marca el desenlace del enfrentamiento entre Ichigo y Aizen, a quien nuestro protagonista derrota con el Getsuga Tensho final, lo que precipita su caída definitiva.

Dirigido por Noriyuki Abe y Yoshifumi Sueda, tiene al mangaka Tite Kubo también en el guion.

¿QUÉ EPISODIOS DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” LIDERAN EL RANKING DE IMDB?

Episodio T3.E9: “Don’t Chase A Shadow”

Puntaje: 9.7/10 - 28 mil votos (estrenado el 30 de noviembre del 2024).

En este capitulo, la caída en el número de Segadores de Almas genera preocupación en Shunsui Kyoraku, quien decide combatir en solitario contra Lille Barro con la intención de despejar el camino para que sus compañeros crucen sin riesgo las líneas enemigas.

Dirigido por Hikaru Murata y Tomohisa Taguchi, cuenta con un guion de Ardwight Chamberlain, Gavin Harrison y Masaki Hiramatsu.

Episodio T1.E6: “The Fire”

Puntaje: 9.7/10 - 23 mil votos (estrenado el 14 de noviembre del 2022).

Este episodio, por su parte, muestra cómo Wandenreich y Yhwach derrotan con rapidez a varios Capitanes y Tenientes del Gotei 13.

Entonces, al comprender la gravedad de la situación, el Capitán Comandante Genryusai Shigekuni Yamamoto avanza hacia el frente para enfrentarse directamente al Rey Quincy.

La dirección corresponde a Hikaru Murata, Ema Saito y Mitsutoshi Sato, con Tomohisa Taguchi en el guion.

Episodio T4.E2: “Son of Darkness”

Puntaje: 9.7/10 - 6,1 mil votos (estrenado el 1 de agosto del 2026).

Pese a llevar poco tiempo disponible, este capítulo ya figura entre los mejores calificados.

La trama muestra la batalla entre Nakk Le Vaar, Yoruichi y Urahara, mientras Ichigo y Orihime se enfrentan a Yhwach.

Dirigido por Hikaru Murata y Tomohisa Taguchi, cuenta con un guion de Tomohisa Taguchi y Masaki Hiramatsu.

Y tú, ¿estás de acuerdo con este ranking de la franquicia?

Kisuke Urahara en una de las escenas más memorables de la adaptación al anime de "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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