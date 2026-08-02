Si tenías pendiente ponerte al día con “Bleach”, este es el momento. Y es que la plataforma oficial Zebrack, del sello Shueisha, lanzó una llamativa campaña que te permite disfrutar del manga completo de Tite Kubo totalmente gratis, algo que no ocurre todos los días con una de las franquicias más queridas del shonen. Así, si eres de los fans que quiere aprovechar esta ventana promocional para leer o releer la historia de Ichigo y compañía, aquí te presento los pasos y las fechas clave que debes considerar antes de empezar tu maratón de capítulos.

Vale precisar que esta iniciativa llegó en pleno lanzamiento de los episodios de la cuarta parte (o ‘cour’) del anime “Bleach: Thousand-Year Blood War”, la cual adapta el tramo final de la obra original.

En esa producción, la historia ya está en su fase definitiva: la batalla contra el Imperio Quincy y el desenlace del conflicto entre la Soul Society y sus enemigos.

¿CÓMO LEER GRATIS EL MANGA “BLEACH” EN ZEBRACK?

De acuerdo con la cuenta oficial de Zebrack en X, todos los capítulos del manga “Bleach” pueden consultarse sin costo dentro de la aplicación y del sitio web de la plataforma.

Cabe resaltar que el acceso no requiere registro adicional al que ya pide la app para su uso general.

¿HASTA CUÁNDO DURA LA CAMPAÑA PARA LEER GRATIS EL MANGA “BLEACH”?

El periodo de lectura gratuita arrancó el pasado jueves 30 de julio del 2026 y estará vigente hasta el miércoles 19 de agosto de este año.

Importante: a inicios del 2026, se anunció que los 74 tomos del manga estarían disponibles sin pagar en otras plataformas como LINE Manga y ebookjapan durante los primeros días de enero. Entonces, la campaña actual en Zebrack se suma a ese conjunto de acciones pensadas para que la obra completa esté al alcance de nuevos lectores en distintos momentos del año.

La plataforma digital Zeラック (Zebrack) anunció una campaña de lectura gratuita de todos los capítulos del famoso manga "Bleach", escrito e ilustrado por Tite Kubo (Foto: Shueisha)

¿CÓMO VER “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

Tal como mencioné previamente, en paralelo a esta iniciativa, la franquicia vive un momento clave en pantalla con el estreno de la cuarta parte de “Bleach: Thousand-Year Blood War”.

Por lo tanto, si no te quieres perder el anime, te recomiendo asegurarte de contar con una suscripción activa a Hulu (Estados Unidos) o Disney+ (a nivel internacional), según la plataforma que le corresponde a tu región.

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