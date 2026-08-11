Hay homenajes que llegan al final del camino y este es uno de ellos. Y es que, en Japón, una edición especial de la revista anan dedicada a “Bleach: Thousand-Year Blood War” lanzó una ilustración inédita de Ichigo Kurosaki y Rukia Kuchiki en portada y varias páginas de contenido extra pensadas para quienes han seguido la historia por más de dos décadas. Así, justo cuando el anime de Disney+ y Hulu atraviesa su último tramo, esta dupla ha emocionado a miles de fans al lucirse en una publicación de este tipo.

Vale precisar que “Bleach” sigue la historia de Ichigo Kurosaki, un adolescente que obtiene los poderes de shinigami y se ve obligado a proteger tanto el mundo humano como el de las almas, acompañado desde el inicio por Rukia Kuchiki, la guerrera que lo introduce en ese universo.

Y, en más de dos décadas, la obra de Tite Kubo ha pasado de manga a anime y se ha convertido en una de las franquicias más queridas de todos los tiempos.

¿QUÉ MUESTRA LA PORTADA DE ICHIGO Y RUKIA DE “BLEACH” EN ANAN?

La ilustración fue creada especialmente para esta edición de la revista anan y presenta a Ichigo y Rukia espalda con espalda.

Así, la composición está pensada para transmitir la conexión entre ambos en la etapa final de “Bleach”.

A continuación, puedes ver la portada especial:

La edición especial número 2508 de la prestigiosa revista de moda y cultura japonesa anan, publicada en agosto del 2026, se centra en "Bleach" (Foto: Magazine House / Shueisha)

¿CUÁNDO SALE A LA VENTA LA EDICIÓN ESPECIAL DE ANAN?

De acuerdo con la página oficial de anan, esta edición corresponde al número 2508 de la revista japonesa y llega a la venta el miércoles 19 de agosto del 2026, con fecha de portada del 26 de agosto.

Importante: la cobertura de “Bleach” se ubica en la parte final de la publicación.

¿QUÉ MÁS TRAE LA REVISTA SOBRE “BLEACH”?

El número también incluye una charla exclusiva entre el creador del manga, Tite Kubo, y los actores de voz Masakazu Morita (Ichigo) y Fumiko Orikasa (Rukia).

De esta manera, se consolida una mesa redonda con seis integrantes del elenco, entre ellos: Noriaki Sugiyama (Ishida), Yuki Matsuoka (Inoue), Hiroki Yasumoto (Chad) y Kentaro Ito (Renji), quienes comparten anécdotas de más de veinte años de grabaciones.

Además, hay entrevistas con el director general Tomohisa Taguchi y con jo0ji, artista del tema de apertura.

MIRA AQUÍ UNA ESCENA DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4

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