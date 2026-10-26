Frente al esperado desenlace de “Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity”, los fans de la franquicia anime ya se preguntan qué vendrá después del último episodio de la serie de Disney+ y Hulu. Y la buena noticia es que el universo creado por Tite Kubo tiene nuevos proyectos confirmados, como un videojuego móvil con historia propia y hasta un gran evento en vivo. Así, ¿te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti. ¡Prepárate para seguir explorando este mundo cargado de fantasía!

¿QUÉ ES “BLEACH: MIRRORS HIGH”?

Para alegría de miles de seguidores de la historia de Ichigo y compañía, la franquicia se expande con el juego móvil “Bleach: Mirrors High”.

Tal como revela Comic Shop Locator, su historia arranca justo después de la guerra contra Yhwach y se espera que llene el espacio que Kubo dejó abierto en el manga tras la derrota del villano.

Cabe resaltar que el mismísimo Tite Kubo escribió el guion y diseñó a dos personajes nuevos: Shirin Migishima y Shirane Sanari. Asimismo, él describe la trama como parcialmente vinculada al canon principal.

Shirane Sanari y Shirin Migishima, los dos Shinigami protagonistas del videojuego para móviles "Bleach: Mirrors High" (Foto: Bandai Namco Entertainment)

En cuanto a la jugabilidad, Screen Rant explica que puedes crear tu propio avatar de Segador de Almas (Soul Reaper) y armar equipos de tres con cartas de acción, contraataques y ataques especiales, como el ‘Soul Drive’.

Y, tal como te puedes imaginar, Ichigo y Rukia aparecen en el elenco principal, acompañados por personajes nuevos.

Importante: el lanzamiento de este proyecto está previsto para noviembre del 2026, con preregistro abierto.

¿QUÉ ES EL BLEACH FES.?

Por otro lado, el Bleach Fes. es un evento confirmado para llevarse a cabo entre el 27 y el 28 de febrero del 2027 en Japón.

De acuerdo con su web oficial, este reunirá a los integrantes del reparto de voces original sobre el escenario para celebrar el cierre del anime “Bleach: Thousand-Year Blood War”.

Y, en medio de rumores sobre una posible secuela del arco del Infierno, este podría ser un escenario propicio para su anuncio.

Sin embargo, hasta el momento, solo se ha confirmado como un evento conmemorativo. Así que conviene mantener las expectativas bajo control.

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