Tōshirō Hitsugaya en su apariencia tras el salto temporal de 10 años, tal como aparece en el episodio final del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
Tōshirō Hitsugaya en su apariencia tras el salto temporal de 10 años, tal como aparece en el episodio final del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
Carla Ocaña
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Frente al esperado , los fans de la ya se preguntan qué vendrá después del último episodio de la serie de Disney+ y Hulu. Y la buena noticia es que el tiene nuevos proyectos confirmados, como un videojuego móvil con historia propia y hasta un gran evento en vivo. Así, ¿te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti. ¡Prepárate para seguir explorando este mundo cargado de fantasía!

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¿QUÉ ES “BLEACH: MIRRORS HIGH”?

Para alegría de miles de seguidores de la historia de Ichigo y compañía, la franquicia se expande con el juego móvil “Bleach: Mirrors High”.

Tal como revela , su historia arranca justo después de la guerra contra Yhwach y se espera que llene el espacio que Kubo dejó abierto en el manga tras la derrota del villano.

Cabe resaltar que el mismísimo Tite Kubo escribió el guion y diseñó a dos personajes nuevos: Shirin Migishima y Shirane Sanari. Asimismo, él describe la trama como parcialmente vinculada al canon principal.

Shirane Sanari y Shirin Migishima, los dos Shinigami protagonistas del videojuego para móviles "Bleach: Mirrors High" (Foto: Bandai Namco Entertainment)
Shirane Sanari y Shirin Migishima, los dos Shinigami protagonistas del videojuego para móviles "Bleach: Mirrors High" (Foto: Bandai Namco Entertainment)

En cuanto a la jugabilidad, explica que puedes crear tu propio avatar de Segador de Almas (Soul Reaper) y armar equipos de tres con cartas de acción, contraataques y ataques especiales, como el ‘Soul Drive’.

Y, tal como te puedes imaginar, Ichigo y Rukia aparecen en el elenco principal, acompañados por personajes nuevos.

¿QUÉ ES EL BLEACH FES.?

Por otro lado, el es un evento confirmado para llevarse a cabo entre el 27 y el 28 de febrero del 2027 en Japón.

De acuerdo con su , este reunirá a los integrantes del reparto de voces original sobre el escenario para celebrar el cierre del anime “Bleach: Thousand-Year Blood War”.

Y, en medio de rumores sobre una posible secuela del arco del Infierno, este podría ser un escenario propicio para su anuncio.

Sin embargo, hasta el momento, solo se ha confirmado como un evento conmemorativo. Así que conviene mantener las expectativas bajo control.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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