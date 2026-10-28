Si eres de los fanáticos del shonen que se preguntan si una obra tan emblemática como “Bleach” realmente influyó en exitosos títulos como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “Jujutsu Kaisen”, seguro te alegrará saber que el mismísimo autor Tite Kubo ha abordado el tema en una reciente entrevista. Así, si te gustaría conocer qué dijo exactamente el mangaka y cuáles son las comparaciones más usuales que se hacen entre las tres historias, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

TITE KUBO SOBRE LA INFLUENCIA DE “BLEACH” EN “DEMON SLAYER” Y “JUJUTSU KAISEN”

En una entrevista concedida a Hypebeast, publicada en octubre del 2026, Kubo fue consultado sobre si veía a “Bleach” como el molde de una nueva generación de mangas.

Y, frente a tal interrogante, él respondió que los propios creadores de “Demon Slayer” (Koyoharu Gotouge) y “Jujutsu Kaisen” (Gege Akutami) le han contado que “Bleach” los influyó. Es decir, esa inspiración sí existe.

Mitsuri Kanroji es un popular personaje de la franquicia anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

Además, el mangaka añadió un matiz propio al tema. Y es que, en su opinión, la influencia circula en varias direcciones y pasa de una generación de autores a la siguiente.

En ese sentido, como ejemplo, contó que de niño le encantaba “Los caballeros del Zodiaco” y que los protagonistas de ese relato le dejaron una huella enorme.

Así, los capitanes del Gotei 13 fueron, en sus palabras, su propia versión de un elenco poderoso de ese estilo.

¿QUÉ COMPARACIONES SE HACEN DE “BLEACH” CON “DEMON SLAYER” Y “JUJUTSU KAISEN”?

En la referida entrevista, Tite Kubo recordó dos comparaciones frecuentes que hacen los fans:

La primera vincula a los capitanes del Gotei 13 con los Pilares (Hashira) de “Demon Slayer” .

. La segunda, por su parte, relaciona el Bankai con ciertos conceptos de “Jujutsu Kaisen”.

El anime "Jujutsu Kaisen" explora géneros como la acción, la fantasía y el terror a lo largo de su trama (Foto: MAPPA)

Y, más allá de lo que afirma el respetado autor, debemos considerar que la tres obras comparten público y elementos como la acción, la fantasía y el combate, con protagonistas jóvenes que enfrentan amenazas sobrenaturales.

Importante: mientras el anime “Bleach” está disponible en Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos), las adaptaciones televisivas de “Demon Slayer” y “Jujutsu Kaisen” pueden verse en Crunchyroll.

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