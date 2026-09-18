La recta final de “Bleach: Thousand-Year Blood War” ha sufrido un llamativo cambio de calendario que tomó por sorpresa a su comunidad de fans. Y es que la adaptación anime de la obra de Tite Kubo se acerca al cierre de su historia, pero antes movió la fecha de estreno de su penúltimo episodio... justo cuando la tensión de la trama estaba en su punto más alto. Así, si eres de los que sigue semana a semana el enfrentamiento entre Ichigo y Yhwach, aquí te cuento hasta cuándo se aplazó el capítulo y qué hay detrás de esa decisión.

Vale precisar que “The Calamity” es la cuarta y última parte de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, la cual está enfocada en el tramo definitivo de la guerra entre los shinigami y los Quincy, con el equilibrio de los Tres Mundos en riesgo.

De esta manera, la entrega trae consigo batallas a gran escala, revelaciones y escenas originales que expanden el desenlace conocido por los lectores del manga.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL PENÚLTIMO EPISODIO DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

En un inicio, se esperaba que el episodio 9 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” se estrenara el sábado 19 de septiembre del 2026.

Sin embargo, la nueva fecha confirmada de lanzamiento es el lunes 19 de octubre. Es decir, un mes después.

Además, de acuerdo con la web oficial de la franquicia, el capítulo llegará al streaming respetando el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del lunes 19 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:30 a.m. del lunes 19 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:30 a.m. del lunes 19 de octubre Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:30 a.m. del lunes 19 de octubre Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:30 p.m. del lunes 19 de octubre España 5:30 p.m. del lunes 19 de octubre

¿POR QUÉ SE APLAZÓ EL LANZAMIENTO DEL PENÚLTIMO EPISODIO DEL ANIME?

La decisión de modificar la fecha de estreno del episodio responde a la necesidad de reforzar la calidad de animación del gran final de “Bleach: Thousand-Year Blood War”.

Y, por supuesto, el anuncio incluyó una disculpa a los espectadores por parte del equipo de producción del anime.

¿QUÉ PASARÁ CON EL EPISODIO FINAL DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

Tal como te puedes imaginar, el capítulo que cierra por completo la historia también se movió: su nueva fecha de lanzamiento es el lunes 26 de octubre del 2026.

Y mientras llega a las pantallas, TV Tokio llenará el espacio con un bloque de repeticiones bautizado “Climax Selection”.

¿DÓNDE VER “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

“Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” está disponible en el catálogo de Disney+ para el público internacional y en Hulu dentro de Estados Unidos.

Por lo tanto, para disfrutar de los episodios finales del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu territorio.

Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

de Disney+. Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

Uryu Ishida es uno de los personajes que aparece en la cuarta temporada del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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