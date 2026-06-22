¡El gran final de “Bleach: Thousand-Year Blood War” ya tiene fecha de estreno oficial! Resulta que, después de meses de espera, la producción japonesa confirmó los detalles del cierre de uno de los animes shonen más seguidos de los últimos años, ese que retomó el legado de “Bleach” para llevarlo hasta el desenlace de su historia original, concluyendo el arco de la Guerra Sangrienta de los Mil Años. Así, si quieres saber qué pasará con el destino de Ichigo Kurosaki y compañía, esta es la nota que debes revisar.

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Vale precisar que la cuarta entrega de la serie lleva el subtítulo “The Calamity” y, al igual que toda la franquicia, su producción está a cargo de Studio Pierrot.

Y es que esta saga regresó en el 2022 tras años de espera entre sus seguidores y, desde entonces, se ha dividido en distintas tandas de episodios (’cours’) que fueron llegando con pausas entre cada una.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bleach: Thousand-Year Blood War” - Parte 4:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE CALAMITY”?

Según el sitio oficial de la franquicia, “The Calamity” se estrena el sábado 25 de julio del 2026 a las 11:00 p.m. (hora de Japón) por la señal de TV Tokyo.

Importante: las entregas anteriores de “Bleach: Thousand-Year Blood War” se transmitieron a nivel internacional a través de Disney+, plataforma en la que también se espera la llegada de la Parte 4 del anime.

Cabe resaltar que Viz Media y Fathom Entertainment han programado la proyección de los tres primeros episodios de “The Calamity” en cines de Estados Unidos, entre el 25 y el 29 de junio del 2026, antes de su lanzamiento televisivo en Japón.

El jueves 25 de junio del 2026, esta versión cinematográfica también llegará a cines seleccionados en Latinoamérica.

¿QUÉ LUGAR OCUPA “THE CALAMITY” DENTRO DE LA FRANQUICIA “BLEACH”?

“Bleach: Thousand-Year Blood War” adapta el arco final del manga “Bleach”, publicado entre los volúmenes 55 y 74 de la obra original.

La primera entrega de la serie se emitió entre octubre y diciembre del 2022.

La segunda llegó en el 2023, y la tercera, titulada “The Conflict”, se estrenó en octubre del 2024 y cerró en diciembre del mismo año con un episodio especial de una hora.

De esta manera, “The Calamity” es la cuarta y última tanda, la que finalmente lleva el anime hasta el desenlace del manga.

¿QUÉ NOVEDADES TRAE “THE CALAMITY”?

El tema de apertura, “I-BULL”, está a cargo de jo0ji, y el tema de cierre, “Rasen”, corresponde a 9Lana.

Asimismo, según CBR, el autor Tite Kubo confirmó que esta parte final incluirá más contenido original que las entregas anteriores, ampliando las batallas que cierran la historia.

Imagen promocional de la cuarta parte del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War", titulada "The Calamity" (Foto: Pierrot)

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