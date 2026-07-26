En la cuarta entrega del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War", Ichigo debe llevar al límite absoluto el control de su poder combinado, el cual reúne de forma perfecta su naturaleza como Shinigami, Quincy y Hollow tras haber aceptado y forjado su verdadera identidad en las etapas previas de la guerra (Foto: Pierrot)
En la cuarta entrega del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War", Ichigo debe llevar al límite absoluto el control de su poder combinado, el cual reúne de forma perfecta su naturaleza como Shinigami, Quincy y Hollow tras haber aceptado y forjado su verdadera identidad en las etapas previas de la guerra (Foto: Pierrot)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La franquicia “Bleach” ha vuelto a ser tema de conversación entre los fans del . Y es que, con el estreno de la cuarta y última temporada de , subtitulada “The Calamity”, buena parte de sus seguidores quiere saber cuántos episodios trae este cierre de la de Disney+ y Hulu, y qué tan pronto llegará a su fin la historia que arrancó hace más de dos décadas con el manga de Tite Kubo. Por eso, si necesitas resolver esas dudas, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Mira también:

Vale precisar que esta cuarta parte de la ficción llega tras una espera prolongada, en la que el estudio Pierrot se tomó un año adicional para pulir la animación luego de que las entregas previas sufrieran contratiempos de producción.

El show televisivo regresa así con Ichigo Kurosaki y su grupo enfrentando el desenlace de la guerra contra los Quincy, adaptando el clímax del manga original, publicado en la Weekly Shonen Jump entre el 2001 y el 2016.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

La cuarta y última parte del anime se compone de 10 episodios en total, según confirmó la cuenta oficial de soporte de Hulu () en la red social X.

Este dato coincide con el , donde el volumen en Blu-ray y DVD de esta entrega se anuncia con el contenido de los episodios 41 al 50. Es decir, diez capítulos exactos.

¿POR QUÉ ESTA TEMPORADA DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” ES TAN CORTA?

Esta temporada es la más breve de la franquicia desde el 2009, cuando la serie original emitió una tanda de siete episodios.

Cabe resaltar que las tres partes previas de “Bleach: Thousand-Year Blood War” tuvieron entre trece y catorce capítulos cada una, por lo que el recorte generó debate entre los fans.

Sea como sea, esta reducción podría favorecer la calidad final del show televisivo: al concentrar al equipo de animación en menos episodios, se espera un acabado más parejo que el de entregas anteriores.

EL CALENDARIO DE ESTRENO DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4

Los capítulos de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” se publican cada sábado en (Estados Unidos) y en (el resto del mundo), de acuerdo con el siguiente calendario de lanzamiento:

  • Episodio 1: sábado 25 de julio del 2026 (YA DISPONIBLE)
  • Episodio 2: sábado 1 de agosto del 2026
  • Episodio 3: sábado 8 de agosto del 2026
  • Episodio 4: sábado 15 de agosto del 2026
  • Episodio 5: sábado 22 de agosto del 2026
  • Episodio 6: sábado 29 de agosto del 2026
  • Episodio 7: sábado 5 de septiembre del 2026
  • Episodio 8: sábado 12 de septiembre del 2026
  • Episodio 9: sábado 19 de septiembre del 2026
  • Episodio 10 (Gran final): sábado 26 de septiembre del 2026
Uryu Ishida es uno de los personajes que aparece en la cuarta temporada del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
Uryu Ishida es uno de los personajes que aparece en la cuarta temporada del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC