La franquicia “Bleach” ha vuelto a ser tema de conversación entre los fans del anime. Y es que, con el estreno de la cuarta y última temporada de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, subtitulada “The Calamity”, buena parte de sus seguidores quiere saber cuántos episodios trae este cierre de la serie de Disney+ y Hulu, y qué tan pronto llegará a su fin la historia que arrancó hace más de dos décadas con el manga de Tite Kubo. Por eso, si necesitas resolver esas dudas, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta cuarta parte de la ficción llega tras una espera prolongada, en la que el estudio Pierrot se tomó un año adicional para pulir la animación luego de que las entregas previas sufrieran contratiempos de producción.

El show televisivo regresa así con Ichigo Kurosaki y su grupo enfrentando el desenlace de la guerra contra los Quincy, adaptando el clímax del manga original, publicado en la Weekly Shonen Jump entre el 2001 y el 2016.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

La cuarta y última parte del anime se compone de 10 episodios en total, según confirmó la cuenta oficial de soporte de Hulu (@hulu_support) en la red social X.

Este dato coincide con el sitio oficial de la producción, donde el volumen en Blu-ray y DVD de esta entrega se anuncia con el contenido de los episodios 41 al 50. Es decir, diez capítulos exactos.

¿POR QUÉ ESTA TEMPORADA DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” ES TAN CORTA?

Esta temporada es la más breve de la franquicia desde el 2009, cuando la serie original emitió una tanda de siete episodios.

Cabe resaltar que las tres partes previas de “Bleach: Thousand-Year Blood War” tuvieron entre trece y catorce capítulos cada una, por lo que el recorte generó debate entre los fans.

Sea como sea, esta reducción podría favorecer la calidad final del show televisivo: al concentrar al equipo de animación en menos episodios, se espera un acabado más parejo que el de entregas anteriores.

EL CALENDARIO DE ESTRENO DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4

Los capítulos de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” se publican cada sábado en Hulu (Estados Unidos) y en Disney+ (el resto del mundo), de acuerdo con el siguiente calendario de lanzamiento:

Episodio 1: sábado 25 de julio del 2026 (YA DISPONIBLE)

sábado 25 de julio del 2026 Episodio 2: sábado 1 de agosto del 2026

sábado 1 de agosto del 2026 Episodio 3: sábado 8 de agosto del 2026

sábado 8 de agosto del 2026 Episodio 4: sábado 15 de agosto del 2026

sábado 15 de agosto del 2026 Episodio 5: sábado 22 de agosto del 2026

sábado 22 de agosto del 2026 Episodio 6: sábado 29 de agosto del 2026

sábado 29 de agosto del 2026 Episodio 7: sábado 5 de septiembre del 2026

sábado 5 de septiembre del 2026 Episodio 8: sábado 12 de septiembre del 2026

sábado 12 de septiembre del 2026 Episodio 9: sábado 19 de septiembre del 2026

sábado 19 de septiembre del 2026 Episodio 10 (Gran final): sábado 26 de septiembre del 2026

Uryu Ishida es uno de los personajes que aparece en la cuarta temporada del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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