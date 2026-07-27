Si eres fan de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, seguro ya viste el primer episodio de la temporada final del anime de Disney+ y Hulu, subtitulada "The Calamity", la cual promete cerrar de una vez por todas la historia de Ichigo Kurosaki y compañía. Así, como buena parte de la comunidad de seguidores de la producción, probablemente saliste con ganas de contarle a todo el mundo lo que pasó en el capítulo. Por eso, aquí te revelo qué tan bien recibido fue este regreso, según los registros del portal de votaciones IMDb.

Vale precisar que la serie original “Bleach” cerró su emisión hace más de una década, antes de que “Thousand-Year Blood War” llegara a las pantallas en el 2022.

La segunda parte se lanzó en el 2023 y la tercera en el 2024, así que este cuarto tramo está disponible un par de años después del anterior.

¿QUÉ NOTA OBTUVO EN IMDB EL EPISODIO 1 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El episodio de estreno de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, titulado “God of Thunder” y transmitido el pasado sábado 25 de julio del 2026, alcanzó una calificación de 9.5 sobre 10 en IMDb, con 4.5 mil votos registrados hasta el cierre de esta nota.

Es decir, tuvo un puntaje notable dentro del catálogo de lanzamientos recientes del anime, reflejando el claro entusiasmo de la audiencia hacia el arranque de temporada.

Sinopsis: El grupo de Ichigo empuja hacia la sala del trono mientras Uryu se enfrenta al formidable Haschwalth. En tanto, Yoruichi choca con Nakk Le Vaar antes de que Urahara interese, ya que extraños sucesos se ondulan a través de múltiples dimensiones.

Cabe resaltar que el episodio adaptó alrededor de tres capítulos del manga de Tite Kubo, ofreciendo un ritmo más pausado que el de entregas previas, lo que deja margen para contenido original dentro de la temporada que cierra la historia.

MIRA ALGUNAS ESCENAS DEL EPISODIO 1 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4

Aquí, Yoruichi desata su Shunko definitivo.

En esta escena, Uryu se enfrenta a Jugram: comienza la batalla.

¿DÓNDE VER “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

La cuarta y última temporada del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" está disponible en los catálogos de Hulu y Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Importante: esta entrega se compone de 10 capítulos en total, los cuales siguen explorando géneros como las aventuras, la acción y la fantasía.

FICHA TÉCNICA DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”

Año de estreno: 2022

2022 Duración promedio por episodio: 24 min.

24 min. País: Japón

Japón Dirección: Tomohisa Taguchi

Tomohisa Taguchi Guion: Tomohisa Taguchi, Masaki Hiramatsu

Tomohisa Taguchi, Masaki Hiramatsu Basado en el manga de: Kubo Tite

Kubo Tite Música: Shiro Sagisu

Shiro Sagisu Compañía: Pierrot

Askin Nakk Le Vaar es uno de los antagonistas principales de la saga final de "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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