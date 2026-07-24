Jugram Haschwalth es un miembro clave de los Quincy en el anime "Bleach". Él es presentado formalmente durante el arco de la Guerra Sangrienta de los Mil Años (Foto: Pierrot)
Jugram Haschwalth es un miembro clave de los Quincy en el anime "Bleach". Él es presentado formalmente durante el arco de la Guerra Sangrienta de los Mil Años (Foto: Pierrot)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

vuelve a sonar fuerte. Y es que la franquicia que Tite Kubo empezó a dibujar hace más de dos décadas está a punto de arrancar su capítulo final en las pantallas y ya publicó una de las piezas que más expectativa genera entre los fans cada vez que arranca una nueva temporada: el tema de apertura. Así, el encargado de ponerle ritmo a la cuarta parte (o ‘cour’) de , subtitulada “The Calamity”, es el artista jo0ji, con una canción que promete acompañar algunas de las batallas más esperadas de todo el .

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Vale precisar que “Bleach: Thousand-Year Blood War” es un proyecto dividido en cuatro tanda de episodios con pausas entre cada una de ellas.

La primera concluyó en diciembre del 2022; la segunda se emitió entre julio y setiembre del 2023; y la tercera se desarrolló entre octubre y diciembre del 2024.

Asimismo, el estudio Pierrot, a través de su sello Pierrot Films, mantiene la animación de este tramo final, mientras que Tomohisa Taguchi asume la dirección y Masashi Kudo continúa a cargo del diseño de personajes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿QUÉ ES “I-BULL” Y QUIÉN LO INTERPRETA?

“I-BULL” es el tema de apertura de la cuarta temporada del anime, interpretado por el cantante jo0ji.

Cabe resaltar que el artista ya tiene experiencia dentro del mundo del anime, pues previamente estuvo a cargo de “Yoake no Uta” para la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”.

Por otro lado, el tema de cierre de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, llamado “Rasen”, fue responsabilidad de la cantautora 9Lana.

De acuerdo con , el mismo Tite Kubo ha señalado que buscó, en cada tanda de episodios, artistas emergentes para que el público los descubriera a través de la franquicia y después se hiciera fan de ellos por cuenta propia.

¿CÓMO ESCUCHAR “I-BULL”?

La canción se lanzó en formato digital el viernes 24 de julio del 2026 y llegó a diversas plataformas de streaming, con disponibilidad sujeta a cada región:

Por supuesto, también puedes escuchar el tema en o debajo de estas líneas.

¿QUÉ TEMAS MUSICALES TUVO CADA TEMPORADA PREVIA DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

En la primera temporada de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, el tema de apertura fue “Scar”, interpretado por Tatsuya Kitani, mientras que el cierre quedó a cargo de SennaRin con “Saihate”.

En la segunda entrega, la canción que abrió cada episodio fue “Stars” de w.o.d., y el ending estuvo a manos de Yoh Kamiyama con “Endroll”.

Finalmente, la tercera tanda de episodios contó con Six Lounge en el tema de apertura, "Kotoba ni Sezu tomo", y con Suisoh para el cierre, "Monochrome".

Así es la portada oficial para el tema de apertura de "Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity", titulado "I-BULL" e interpretado por el artista jo0ji (Foto: Pierrot)
Así es la portada oficial para el tema de apertura de "Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity", titulado "I-BULL" e interpretado por el artista jo0ji (Foto: Pierrot)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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