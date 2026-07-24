“Bleach” vuelve a sonar fuerte. Y es que la franquicia que Tite Kubo empezó a dibujar hace más de dos décadas está a punto de arrancar su capítulo final en las pantallas y ya publicó una de las piezas que más expectativa genera entre los fans cada vez que arranca una nueva temporada: el tema de apertura. Así, el encargado de ponerle ritmo a la cuarta parte (o ‘cour’) de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, subtitulada “The Calamity”, es el artista jo0ji, con una canción que promete acompañar algunas de las batallas más esperadas de todo el anime.

Vale precisar que “Bleach: Thousand-Year Blood War” es un proyecto dividido en cuatro tanda de episodios con pausas entre cada una de ellas.

La primera concluyó en diciembre del 2022; la segunda se emitió entre julio y setiembre del 2023; y la tercera se desarrolló entre octubre y diciembre del 2024.

Asimismo, el estudio Pierrot, a través de su sello Pierrot Films, mantiene la animación de este tramo final, mientras que Tomohisa Taguchi asume la dirección y Masashi Kudo continúa a cargo del diseño de personajes.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿QUÉ ES “I-BULL” Y QUIÉN LO INTERPRETA?

“I-BULL” es el tema de apertura de la cuarta temporada del anime, interpretado por el cantante jo0ji.

Cabe resaltar que el artista ya tiene experiencia dentro del mundo del anime, pues previamente estuvo a cargo de “Yoake no Uta” para la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”.

Por otro lado, el tema de cierre de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, llamado “Rasen”, fue responsabilidad de la cantautora 9Lana.

De acuerdo con Anime Corner, el mismo Tite Kubo ha señalado que buscó, en cada tanda de episodios, artistas emergentes para que el público los descubriera a través de la franquicia y después se hiciera fan de ellos por cuenta propia.

¿CÓMO ESCUCHAR “I-BULL”?

La canción se lanzó en formato digital el viernes 24 de julio del 2026 y llegó a diversas plataformas de streaming, con disponibilidad sujeta a cada región:

Por supuesto, también puedes escuchar el tema en YouTube o debajo de estas líneas.

¿QUÉ TEMAS MUSICALES TUVO CADA TEMPORADA PREVIA DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

En la primera temporada de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, el tema de apertura fue “Scar”, interpretado por Tatsuya Kitani, mientras que el cierre quedó a cargo de SennaRin con “Saihate”.

En la segunda entrega, la canción que abrió cada episodio fue “Stars” de w.o.d., y el ending estuvo a manos de Yoh Kamiyama con “Endroll”.

Finalmente, la tercera tanda de episodios contó con Six Lounge en el tema de apertura, "Kotoba ni Sezu tomo", y con Suisoh para el cierre, "Monochrome".

Así es la portada oficial para el tema de apertura de "Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity", titulado "I-BULL" e interpretado por el artista jo0ji (Foto: Pierrot)

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