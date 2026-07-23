La cuenta regresiva llegó a su fin. Después de meses de espera, el anime “Bleach: Thousand-Year Blood War” está por entregar el primer episodio de su temporada final, subtitulada “The Calamity”, y la pregunta que más circula entre los seguidores de la franquicia es exactamente cuándo podrán sentarse a verlo. Así, si eres parte del grupo que sigue la historia de Ichigo Kurosaki desde hace años, esta guía está pensada justo para ti. ¡Prepárate para disfrutar del capítulo a través de Disney+ y Hulu!

Vale precisar que este episodio es el #41 dentro del conteo general de la serie y marca el arranque del cuarto y último tramo de la adaptación del manga de Tite Kubo, que llevará la historia hasta su desenlace definitivo.

Asimismo, esta etapa incluye escenas y material inédito supervisado por el autor para ampliar el cierre que, en la obra original, quedó más apresurado debido a problemas de salud que enfrentó el propio mangaka en su momento.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El episodio 1 de la cuarta temporada del anime, titulado “God of Thunder”, se estrena el sábado 25 de julio del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Según el comunicado oficial de Viz, el primer capítulo de la temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War” llega al streaming a las 7:30 a.m. (PT) de Estados Unidos.

Tras la conversión de zona horaria correspondiente, ese horario equivale a:

Horario Países Estados Unidos 7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) del sábado 25 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:30 a.m. del sábado 25 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:30 a.m. del sábado 25 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:30 a.m. del sábado 25 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:30 a.m. del sábado 25 de julio España 4:30 p.m. del sábado 25 de julio

Importante: el episodio se transmite primero en Japón a través de TV Tokio, a las 11:00 p.m. (hora local), antes de llegar al resto del mundo vía streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El episodio 1 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” se puede ver de forma exclusiva en Hulu para el mercado de Estados Unidos, mientras que Disney+ concentra la disponibilidad para la mayoría de mercados internacionales.

Ambas plataformas ya tienen listadas las tres partes anteriores de la producción, así que quien necesite repasar la historia antes del estreno puede maratonearlas sin salir del mismo catálogo.

Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

de Hulu. Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

Ichigo es uno de los personajes más poderosos del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" debido a que combina la sangre de cuatro razas distintas (Foto: Pierrot)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí