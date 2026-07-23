Ichigo Kurosaki, el protagonista de "Bleach: Thousand-Year Blood War", en una escena de la Parte 4 (Cour 4), subtitulada "The Calamity", del aclamado anime (Foto: Pierrot)
Ichigo Kurosaki, el protagonista de "Bleach: Thousand-Year Blood War", en una escena de la Parte 4 (Cour 4), subtitulada "The Calamity", del aclamado anime (Foto: Pierrot)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La cuenta regresiva llegó a su fin. Después de meses de espera, el anime está por entregar el primer episodio de su temporada final, subtitulada “The Calamity”, y la pregunta que más circula entre los seguidores de la es exactamente cuándo podrán sentarse a verlo. Así, si eres parte del grupo que sigue la historia de Ichigo Kurosaki desde hace años, esta guía está pensada justo para ti. ¡Prepárate para disfrutar del capítulo a través de y Hulu!

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Vale precisar que este episodio es el #41 dentro del conteo general de la serie y marca el arranque del cuarto y último tramo de la adaptación del manga de Tite Kubo, que llevará la historia hasta su desenlace definitivo.

Asimismo, esta etapa incluye escenas y material inédito supervisado por el autor para ampliar el cierre que, en la obra original, quedó más apresurado debido a problemas de salud que enfrentó el propio mangaka en su momento.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El episodio 1 de la cuarta temporada del anime, titulado “God of Thunder”, se estrena el sábado 25 de julio del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Según el comunicado oficial de , el primer capítulo de la temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War” llega al streaming a las 7:30 a.m. (PT) de Estados Unidos.

Tras la conversión de zona horaria correspondiente, ese horario equivale a:

HorarioPaíses
Estados Unidos7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) del sábado 25 de julio
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:30 a.m. del sábado 25 de julio
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:30 a.m. del sábado 25 de julio
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:30 a.m. del sábado 25 de julio
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:30 a.m. del sábado 25 de julio
España4:30 p.m. del sábado 25 de julio

Importante: el episodio se transmite primero en Japón a través de TV Tokio, a las 11:00 p.m. (hora local), antes de llegar al resto del mundo vía streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El episodio 1 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” se puede ver de forma exclusiva en Hulu para el mercado de Estados Unidos, mientras que Disney+ concentra la disponibilidad para la mayoría de mercados internacionales.

Ambas plataformas ya tienen listadas las tres partes anteriores de la producción, así que quien necesite repasar la historia antes del estreno puede maratonearlas sin salir del mismo catálogo.

Ichigo es uno de los personajes más poderosos del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" debido a que combina la sangre de cuatro razas distintas (Foto: Pierrot)
Ichigo es uno de los personajes más poderosos del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" debido a que combina la sangre de cuatro razas distintas (Foto: Pierrot)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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