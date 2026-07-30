“Bleach: Thousand-Year Blood War” está en la recta final de su historia y eso significa que cada semana llega un nuevo capítulo cargado de batallas decisivas. Y es que la cuarta y última entrega del anime, subtitulada “The Calamity" (o “La Calamidad”), ya arrancó con un estreno que dejó a varios personajes en situaciones límite. Así, ahora todos los ojos están puestos en el episodio 2, que promete continuar los enfrentamientos que quedaron pendientes. ¿Te gustaría disfrutarlo sin problemas en Disney+ y Hulu? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el primer episodio de esta tanda final, titulado “God of Thunder”, retomó la batalla justo después de que Uryu revelara que su aparente traición buscaba en realidad debilitar a Yhwach, lo que le permitió a Ichigo continuar su avance junto a Orihime y Chad.

Yoruichi y Urahara, por su parte, protagonizaron el combate más importante del capítulo contra Askin, quien terminó atrapándolos dentro de su técnica Gift Ball Deluxe tras activar su Vollständig.

De cara al segundo capítulo, se espera uno de los enfrentamientos más intensos de la serie: Kisuke Urahara contra Askin Nakk Le Vaar, con la posibilidad de que se revele por primera vez el Bankai de Urahara.

También se anticipa que el duelo entre Uryu Ishida y Jugram Haschwalth continúe mostrando nuevas técnicas Quincy, además de la posibilidad de que la producción explore más a fondo el uso de El Todopoderoso por parte de Jugram.

Debajo de estas líneas, mira una escena de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El lanzamiento del episodio 2 de la temporada final del anime está programado para el sábado 1 de agosto del 2026, bajo el título "Son of Darkness".

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Este capítulo de “Bleach: Thousand-Year Blood War” se transmitirá primero en Japón a través de TV Tokyo a las 11:00 p.m. (hora local).

Eventualmente, de acuerdo con el comunicado oficial de Viz Media, su estreno en el streaming respetará la siguiente programación:

Horario Países Estados Unidos 7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) del sábado 1 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:30 a.m. del sábado 1 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:30 a.m. del sábado 1 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:30 a.m. del sábado 1 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:30 a.m. del sábado 1 de agosto España 4:30 p.m. del sábado 1 de agosto

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

“Bleach: Thousand-Year Blood War” es un título exclusivo de Hulu para Estados Unidos, mientras que los espectadores fuera de territorio estadounidense pueden verlo en Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar del segundo episodio de la temporada final de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

de Hulu. Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

Askin Nakk Le Vaar, el letal miembro de la Guardia Real de Yhwach (Schutzstaffel), en el anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí