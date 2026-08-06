La cuenta regresiva para el próximo capítulo de “Bleach: Thousand-Year Blood War” ya empezó. Y es que la saga final del anime, bautizada como “The Calamity”, viene entregando episodios cargados de revelaciones semana a semana. Así, el fandom de la producción ya tiene la vista puesta en el próximo giro de la historia. Por lo tanto, si eres de los que sigue esta guerra milenaria, aquí te cuento cuándo llega el episodio 3 de la cuarta temporada de la serie de las plataformas Disney+ y Hulu.

Vale precisar que el capítulo 2 de la última entrega de la ficción, titulado “Son of Darkness”, dejó varios frentes abiertos: Grimmjow y Urahara atrapados en un ataque de Askin, además del esperado cara a cara entre Ichigo, Orihime y Yhwach.

En ese sentido, el próximo episodio podría avanzar en el destino de esos personajes y sumar el enfrentamiento entre los capitanes del Gotei 13 y Gerard Valkyrie.

Antes de continuar, mira una escena de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El episodio 3 de la cuarta entrega del anime se estrena el sábado 8 de agosto del 2026, bajo el título “Blood for My Bone”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Este capítulo de “Bleach: Thousand-Year Blood War” se verá primero en Japón a través de TV Tokyo, a las 11:00 p.m. (hora del país asiático).

Eventualmente, según lo indicado en el comunicado oficial de Viz Media, su llegada al streaming respetará el siguiente cronograma:

Horario Países Estados Unidos 7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) del sábado 8 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:30 a.m. del sábado 8 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:30 a.m. del sábado 8 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:30 a.m. del sábado 8 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:30 a.m. del sábado 8 de agosto España 4:30 p.m. del sábado 8 de agosto

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 3 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

En Estados Unidos, el episodio se transmite de forma exclusiva por Hulu, mientras que Disney+ cubre la emisión para el resto del mundo, incluido Latinoamérica y España.

Por ende, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

de Hulu. Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

Yhwach es el emperador del Wandenreich y el líder de los Quincy en el anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

La temporada final del anime “Bleach: Thousand-Year Blood War” se compone de 10 capítulos en total.

Así, el calendario de estreno restante queda de la siguiente manera:

Episodio 4: sábado 15 de agosto del 2026

sábado 15 de agosto del 2026 Episodio 5: sábado 22 de agosto del 2026

sábado 22 de agosto del 2026 Episodio 6: sábado 29 de agosto del 2026

sábado 29 de agosto del 2026 Episodio 7: sábado 5 de septiembre del 2026

sábado 5 de septiembre del 2026 Episodio 8: sábado 12 de septiembre del 2026

sábado 12 de septiembre del 2026 Episodio 9: sábado 19 de septiembre del 2026

sábado 19 de septiembre del 2026 Episodio 10 (Gran final): sábado 26 de septiembre del 2026

Jugram Haschwalth del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" manifestando el poder de The Almighty (Foto: Pierrot)

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