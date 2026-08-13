El Capitán Tōshirō Hitsugaya en una escena de la cuarta temporada del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
El Capitán Tōshirō Hitsugaya en una escena de la cuarta temporada del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La del anime , subtitulada “The Calamity”, sigue sumando capítulos que tienen a la comunidad shonen pegada a la pantalla. Y es que el gran regreso de Ichigo Kurosaki frente a Yhwach, sumado al cruce entre los capitanes del Gotei 13 y Gerard Valkyrie, ha convertido a este tramo de la en uno de los más comentados de la temporada. Así, si te preguntas cuándo llega el episodio 04x04 a Disney+ y Hulu, aquí te cuento todo lo que necesitas saber al respecto.

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Vale precisar que, , Ichigo y Orihime se enfrentaron a Yhwach en una batalla donde nuestro protagonista terminó por desbloquear el Cuerno de la Salvación.

En paralelo, los Visored intentaron detener a Gerard Valkyrie sin éxito, hasta que Toshiro, Byakuya y Kenpachi se sumaron al combate con sus propios Bankai.

Entonces, de cara al episodio 4, se espera que la nueva forma de Ichigo tenga más protagonismo en pantalla, que el trío de capitanes busque revertir el poder de Gerard y que Orihime mantenga su rol activo en la historia.

Antes de continuar, mira una escena de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Este episodio del anime se estrena el sábado 15 de agosto del 2026, bajo el título “The Perfect Crimson”.

Así, la emisión sigue el mismo esquema semanal que ha mantenido la última etapa de la franquicia desde su primer capítulo.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El episodio 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” tendrá su primera emisión en Japón a través de TV Tokyo, en el horario de las 11:00 p.m. (hora local).

Eventualmente, tal como detalla el , su paso al streaming respetará la siguiente programación de lanzamiento:

HorarioPaíses
Estados Unidos7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) del sábado 15 de agosto
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:30 a.m. del sábado 15 de agosto
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:30 a.m. del sábado 15 de agosto
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:30 a.m. del sábado 15 de agosto
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:30 a.m. del sábado 15 de agosto
España4:30 p.m. del sábado 15 de agosto

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

En Estados Unidos, este capítulo de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” se transmite a través de Hulu, mientras que a nivel internacional llega vía Disney+.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Kenpachi Zaraki es el capitán de la Undécima División del Gotei 13 en la serie de anime y manga "Bleach" (Foto: Pierrot)
Kenpachi Zaraki es el capitán de la Undécima División del Gotei 13 en la serie de anime y manga "Bleach" (Foto: Pierrot)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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