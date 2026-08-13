La cuarta entrega del anime “Bleach: Thousand-Year Blood War”, subtitulada “The Calamity”, sigue sumando capítulos que tienen a la comunidad shonen pegada a la pantalla. Y es que el gran regreso de Ichigo Kurosaki frente a Yhwach, sumado al cruce entre los capitanes del Gotei 13 y Gerard Valkyrie, ha convertido a este tramo de la producción en uno de los más comentados de la temporada. Así, si te preguntas cuándo llega el episodio 04x04 a Disney+ y Hulu, aquí te cuento todo lo que necesitas saber al respecto.

Vale precisar que, en el capítulo anterior, Ichigo y Orihime se enfrentaron a Yhwach en una batalla donde nuestro protagonista terminó por desbloquear el Cuerno de la Salvación.

En paralelo, los Visored intentaron detener a Gerard Valkyrie sin éxito, hasta que Toshiro, Byakuya y Kenpachi se sumaron al combate con sus propios Bankai.

Entonces, de cara al episodio 4, se espera que la nueva forma de Ichigo tenga más protagonismo en pantalla, que el trío de capitanes busque revertir el poder de Gerard y que Orihime mantenga su rol activo en la historia.

Antes de continuar, mira una escena de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Este episodio del anime se estrena el sábado 15 de agosto del 2026, bajo el título “The Perfect Crimson”.

Así, la emisión sigue el mismo esquema semanal que ha mantenido la última etapa de la franquicia desde su primer capítulo.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El episodio 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” tendrá su primera emisión en Japón a través de TV Tokyo, en el horario de las 11:00 p.m. (hora local).

Eventualmente, tal como detalla el comunicado oficial de Viz Media, su paso al streaming respetará la siguiente programación de lanzamiento:

Horario Países Estados Unidos 7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) del sábado 15 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:30 a.m. del sábado 15 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:30 a.m. del sábado 15 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:30 a.m. del sábado 15 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:30 a.m. del sábado 15 de agosto España 4:30 p.m. del sábado 15 de agosto

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

En Estados Unidos, este capítulo de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” se transmite a través de Hulu, mientras que a nivel internacional llega vía Disney+.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin mayores inconvenientes, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

de Hulu. Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

Kenpachi Zaraki es el capitán de la Undécima División del Gotei 13 en la serie de anime y manga "Bleach" (Foto: Pierrot)

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