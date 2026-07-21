Yoruichi Shihōin utiliza su poderosa técnica de combate llamada Shunkō, la cual combina de manera letal el combate cuerpo a cuerpo con la energía espiritual basada en el rayo, en esta escena del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
Yoruichi Shihōin utiliza su poderosa técnica de combate llamada Shunkō, la cual combina de manera letal el combate cuerpo a cuerpo con la energía espiritual basada en el rayo, en esta escena del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Después de casi 19 meses de espera, la recta final de una de las sagas más queridas del ya tiene fecha marcada en el calendario. Resulta que la cuarta temporada (o ‘cour’) de , subtitulada “The Calamity”, llega a las pantallas para cerrar la historia de Ichigo Kurosaki y la interrogante que más se repite entre los fans es simple: ¿cuándo exactamente se podrá ver cada nuevo capítulo del ? Así, la siguiente guía de episodios está pensada para resolver tal duda.

Mira también:

Vale precisar que las primeras tres partes de la producción, con un total de 40 capítulos, ya están disponibles en Hulu y Disney+ y funcionan como el contexto necesario antes de arrancar la cuarta entrega.

Además, los tres primeros episodios de esta temporada final tuvieron una función especial en cines, la cual sirvió como adelanto para el público más fanático.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4

De acuerdo con el experto en filtraciones de la industria , la Parte 4 del anime se compone de 10 capítulos en total.

Así, si consideramos un formato de lanzamiento semanal, el calendario de estreno de la temporada quedaría establecido de la siguiente manera:

  • Episodio 1: sábado 25 de julio del 2026
  • Episodio 2: sábado 1 de agosto del 2026
  • Episodio 3: sábado 8 de agosto del 2026
  • Episodio 4: sábado 15 de agosto del 2026
  • Episodio 5: sábado 22 de agosto del 2026
  • Episodio 6: sábado 29 de agosto del 2026
  • Episodio 7: sábado 5 de septiembre del 2026
  • Episodio 8: sábado 12 de septiembre del 2026
  • Episodio 9: sábado 19 de septiembre del 2026
  • Episodio 10: sábado 26 de septiembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Según el comunicado oficial de , la última entrega de “Bleach: Thousand-Year Blood War” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos en el streaming a las 7:30 a.m. (PDT).

Horario de estreno por países:

HorarioPaíses
Estados Unidos7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) de los sábados
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:30 a.m. de los sábados
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:30 a.m. de los sábados
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:30 a.m. de los sábados
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:30 a.m. de los sábados
España 4:30 p.m. de los sábados

¿CÓMO VER “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Tal como te puedes imaginar, “Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity" es un título exclusivo de para Estados Unidos y de para la mayoría de mercados internacionales.

Por lo tanto, si quieres disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Importante: de acuerdo con el , la serie también se transmite por la televisión japonesa a través de TV Tokio.

Askin Nakk Le Vaar es uno de los villanos principales del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
Askin Nakk Le Vaar es uno de los villanos principales del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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