Después de casi 19 meses de espera, la recta final de una de las sagas más queridas del shonen ya tiene fecha marcada en el calendario. Resulta que la cuarta temporada (o ‘cour’) de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, subtitulada “The Calamity”, llega a las pantallas para cerrar la historia de Ichigo Kurosaki y la interrogante que más se repite entre los fans es simple: ¿cuándo exactamente se podrá ver cada nuevo capítulo del anime? Así, la siguiente guía de episodios está pensada para resolver tal duda.

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Vale precisar que las primeras tres partes de la producción, con un total de 40 capítulos, ya están disponibles en Hulu y Disney+ y funcionan como el contexto necesario antes de arrancar la cuarta entrega.

Además, los tres primeros episodios de esta temporada final tuvieron una función especial en cines, la cual sirvió como adelanto para el público más fanático.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4

De acuerdo con el experto en filtraciones de la industria @SugoiLITE, la Parte 4 del anime se compone de 10 capítulos en total.

Así, si consideramos un formato de lanzamiento semanal, el calendario de estreno de la temporada quedaría establecido de la siguiente manera:

Episodio 1: sábado 25 de julio del 2026

sábado 25 de julio del 2026 Episodio 2: sábado 1 de agosto del 2026

sábado 1 de agosto del 2026 Episodio 3: sábado 8 de agosto del 2026

sábado 8 de agosto del 2026 Episodio 4: sábado 15 de agosto del 2026

sábado 15 de agosto del 2026 Episodio 5: sábado 22 de agosto del 2026

sábado 22 de agosto del 2026 Episodio 6: sábado 29 de agosto del 2026

sábado 29 de agosto del 2026 Episodio 7: sábado 5 de septiembre del 2026

sábado 5 de septiembre del 2026 Episodio 8: sábado 12 de septiembre del 2026

sábado 12 de septiembre del 2026 Episodio 9: sábado 19 de septiembre del 2026

sábado 19 de septiembre del 2026 Episodio 10: sábado 26 de septiembre del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Según el comunicado oficial de VIZ, la última entrega de “Bleach: Thousand-Year Blood War” ha establecido el lanzamiento de sus capítulos en el streaming a las 7:30 a.m. (PDT).

Horario de estreno por países:

Horario Países Estados Unidos 7:30 a.m. (PT) / 10:30 a.m. (ET) de los sábados México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:30 a.m. de los sábados Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:30 a.m. de los sábados Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:30 a.m. de los sábados Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:30 a.m. de los sábados España 4:30 p.m. de los sábados

¿CÓMO VER “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Tal como te puedes imaginar, “Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity" es un título exclusivo de Hulu para Estados Unidos y de Disney+ para la mayoría de mercados internacionales.

Por lo tanto, si quieres disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Importante: de acuerdo con el sitio oficial del anime, la serie también se transmite por la televisión japonesa a través de TV Tokio.

Askin Nakk Le Vaar es uno de los villanos principales del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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