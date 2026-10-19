Ichigo Kurosaki se prepara para su batalla decisiva en pantalla... y los fans ya hacen la cuenta regresiva. Y es que “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, la cuarta temporada de la adaptación del arco final del manga de Tite Kubo, alista el lanzamiento de su último episodio. Es decir, la conclusión definitiva de la franquicia anime. Así, ¿te gustaría ver el esperado capítulo en el streaming a nivel internacional? Pues, aquí te cuento cuándo llega a los catálogos de las plataformas Disney+ y Hulu.
Vale precisar que “Bleach: Thousand-Year Blood War” es la continuación moderna de la serie original.
De esta manera, el universo “Bleach” volvió a la televisión más de una década después de terminar su primera emisión.
Y, ahora, la expectativa se concentra en cómo resolverá la producción el gran choque entre Yhwach e Ichigo.
¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?
El episodio 10 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, el #50 en el conteo total del anime, se estrena el lunes 26 de octubre del 2026. O sea, una semana después de la llegada del capítulo 49, este 19 de octubre.
Cabe resaltar que el gran final de la serie se lanzará a través de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos), de acuerdo con el siguiente horario confirmado por países:
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del lunes 26 de octubre
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:30 a.m. del lunes 26 de octubre
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:30 a.m. del lunes 26 de octubre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:30 a.m. del lunes 26 de octubre
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:30 p.m. del lunes 26 de octubre
|España
|5:30 p.m. del lunes 26 de octubre
¿QUÉ MUESTRA EL ÚLTIMO TRÁILER DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?
El tráiler final del anime, titulado “THE LAST PV”, condensa los combates clave del arco y presenta nuevas imágenes del cierre.
Aquí, Ichigo e Yhwach ocupan el protagonismo, y Uryū, los Shinigamis y sus aliados convergen en el conflicto que amenaza a los tres mundos.
¿EN QUÉ ORDEN VER “BLEACH” ANTES DEL FINAL DE “THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?
Tomando en consideración los principales lanzamientos de la franquicia, el recorrido audiovisual para llegar a su desenlace queda así:
- “Bleach” (serie original, 2004-2012).
- “Bleach: Thousand-Year Blood War”, primera parte (2022).
- “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Separation”, segunda parte (2023).
- “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Conflict”, tercera parte (2024).
- “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, cuarta parte (2026).
¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR - THE CALAMITY”?
El reparto japonés del anime de Disney+ y Hulu incluye a:
- Masakazu Morita como Ichigo Kurosaki
- Fumiko Orikasa como Rukia Kuchiki
- Yuki Matsuoka como Orihime Inoue
- Noriaki Sugiyama como Uryū Ishida
- Show Hayami como Sōsuke Aizen
- Takayuki Sugō como Yhwach
- Azusa Tachibana como Kazui Kurosaki
- Ayaka Ohashi como Ichika Abarai
Y, detrás de cámaras, Tomohisa Taguchi es el director en jefe, Hikaru Murata dirige y Shiro Sagisu vuelve a la música, mientras que Tite Kubo sigue supervisando la adaptación.
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