Ichigo Kurosaki se prepara para su batalla decisiva en pantalla... y los fans ya hacen la cuenta regresiva. Y es que “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, la cuarta temporada de la adaptación del arco final del manga de Tite Kubo, alista el lanzamiento de su último episodio. Es decir, la conclusión definitiva de la franquicia anime. Así, ¿te gustaría ver el esperado capítulo en el streaming a nivel internacional? Pues, aquí te cuento cuándo llega a los catálogos de las plataformas Disney+ y Hulu.

Vale precisar que “Bleach: Thousand-Year Blood War” es la continuación moderna de la serie original.

De esta manera, el universo “Bleach” volvió a la televisión más de una década después de terminar su primera emisión.

Y, ahora, la expectativa se concentra en cómo resolverá la producción el gran choque entre Yhwach e Ichigo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

El episodio 10 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, el #50 en el conteo total del anime, se estrena el lunes 26 de octubre del 2026. O sea, una semana después de la llegada del capítulo 49, este 19 de octubre.

Cabe resaltar que el gran final de la serie se lanzará a través de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos), de acuerdo con el siguiente horario confirmado por países:

Países Horario Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del lunes 26 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:30 a.m. del lunes 26 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:30 a.m. del lunes 26 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:30 a.m. del lunes 26 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:30 p.m. del lunes 26 de octubre España 5:30 p.m. del lunes 26 de octubre

¿QUÉ MUESTRA EL ÚLTIMO TRÁILER DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

El tráiler final del anime, titulado “THE LAST PV”, condensa los combates clave del arco y presenta nuevas imágenes del cierre.

Aquí, Ichigo e Yhwach ocupan el protagonismo, y Uryū, los Shinigamis y sus aliados convergen en el conflicto que amenaza a los tres mundos.

¿EN QUÉ ORDEN VER “BLEACH” ANTES DEL FINAL DE “THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

Tomando en consideración los principales lanzamientos de la franquicia, el recorrido audiovisual para llegar a su desenlace queda así:

“Bleach” (serie original, 2004-2012).

(serie original, 2004-2012). “Bleach: Thousand-Year Blood War” , primera parte (2022).

, primera parte (2022). “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Separation” , segunda parte (2023).

, segunda parte (2023). “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Conflict” , tercera parte (2024).

, tercera parte (2024). “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, cuarta parte (2026).

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR - THE CALAMITY”?

El reparto japonés del anime de Disney+ y Hulu incluye a:

Masakazu Morita como Ichigo Kurosaki

como Ichigo Kurosaki Fumiko Orikasa como Rukia Kuchiki

como Rukia Kuchiki Yuki Matsuoka como Orihime Inoue

como Orihime Inoue Noriaki Sugiyama como Uryū Ishida

como Uryū Ishida Show Hayami como Sōsuke Aizen

como Sōsuke Aizen Takayuki Sugō como Yhwach

como Yhwach Azusa Tachibana como Kazui Kurosaki

como Kazui Kurosaki Ayaka Ohashi como Ichika Abarai

Y, detrás de cámaras, Tomohisa Taguchi es el director en jefe, Hikaru Murata dirige y Shiro Sagisu vuelve a la música, mientras que Tite Kubo sigue supervisando la adaptación.

La iluminación rojiza del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" resalta el tono dramático y oscuro de la producción (Foto: Pierrot)

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