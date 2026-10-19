Ichigo Kurosaki se muestra con desesperación y furia en medio de los intensos combates climáticos finales de la historia del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
Ichigo Kurosaki se muestra con desesperación y furia en medio de los intensos combates climáticos finales de la historia del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
Carla Ocaña
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se prepara para su batalla decisiva en pantalla... y los fans ya hacen la cuenta regresiva. Y es que , la cuarta temporada de la adaptación del arco final del manga de Tite Kubo, alista el lanzamiento de su último episodio. Es decir, la conclusión definitiva de la franquicia anime. Así, ¿te gustaría ver el esperado capítulo en el streaming a nivel internacional? Pues, aquí te cuento cuándo llega a los catálogos de las plataformas Disney+ y Hulu.

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Vale precisar que “Bleach: Thousand-Year Blood War” es la continuación moderna de la serie original.

De esta manera, el universo “Bleach” volvió a la televisión más de una década después de terminar su primera emisión.

Y, ahora, la expectativa se concentra en cómo resolverá la producción el gran choque entre Yhwach e Ichigo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

El episodio 10 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, el #50 en el conteo total del anime, se estrena el lunes 26 de octubre del 2026. O sea, una semana después de la llegada del capítulo 49, este 19 de octubre.

Cabe resaltar que el gran final de la serie se lanzará a través de (a nivel internacional) y (en Estados Unidos), de acuerdo con el siguiente horario confirmado por países:

PaísesHorario
Estados Unidos8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del lunes 26 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:30 a.m. del lunes 26 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:30 a.m. del lunes 26 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:30 a.m. del lunes 26 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:30 p.m. del lunes 26 de octubre
España5:30 p.m. del lunes 26 de octubre

¿QUÉ MUESTRA EL ÚLTIMO TRÁILER DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

El tráiler final del anime, titulado “THE LAST PV”, condensa los combates clave del arco y presenta nuevas imágenes del cierre.

Aquí, Ichigo e Yhwach ocupan el protagonismo, y Uryū, los Shinigamis y sus aliados convergen en el conflicto que amenaza a los tres mundos.

¿EN QUÉ ORDEN VER “BLEACH” ANTES DEL FINAL DE “THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

Tomando en consideración los principales lanzamientos de la franquicia, el recorrido audiovisual para llegar a su desenlace queda así:

  • “Bleach” (serie original, 2004-2012).
  • “Bleach: Thousand-Year Blood War”, primera parte (2022).
  • “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Separation”, segunda parte (2023).
  • “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Conflict”, tercera parte (2024).
  • “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, cuarta parte (2026).

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR - THE CALAMITY”?

El reparto japonés del anime de Disney+ y Hulu incluye a:

  • Masakazu Morita como Ichigo Kurosaki
  • Fumiko Orikasa como Rukia Kuchiki
  • Yuki Matsuoka como Orihime Inoue
  • Noriaki Sugiyama como Uryū Ishida
  • Show Hayami como Sōsuke Aizen
  • Takayuki Sugō como Yhwach
  • Azusa Tachibana como Kazui Kurosaki
  • Ayaka Ohashi como Ichika Abarai

Y, detrás de cámaras, Tomohisa Taguchi es el director en jefe, Hikaru Murata dirige y Shiro Sagisu vuelve a la música, mientras que Tite Kubo sigue supervisando la adaptación.

La iluminación rojiza del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" resalta el tono dramático y oscuro de la producción (Foto: Pierrot)
La iluminación rojiza del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" resalta el tono dramático y oscuro de la producción (Foto: Pierrot)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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