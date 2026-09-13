¡El desenlace de “Bleach” tendrá que esperar un poco más! Y es que la recta final de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, la etapa que está llevando a la pantalla el enfrentamiento definitivo contra Yhwach, sufrió una modificación de última hora en su calendario que ha llamado la atención entre los seguidores de la franquicia. Resulta que la producción decidió mover el estreno de sus dos episodios de cierre, justo cuando todo apuntaba a que el anime entraba en su tramo más esperado. Así, si eres de los que sigue semana a semana la ficción en Disney+ y Hulu, aquí te cuento exactamente qué cambió y por qué.

Vale precisar que “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” es la cuarta y última parte de la adaptación del arco final del manga de Tite Kubo, que arrancó en el 2022 y continuó con “The Separation” (2023) y “The Conflict” (2024).

De esta manera, concluye la totalidad del anime “Bleach”, el cual tuvo su primera etapa entre el 2004 y el 2012.

¿POR QUÉ SE RETRASARON LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

A través de la web oficial de la franquicia, el comité de producción de “Bleach: Thousand-Year Blood War” informó que el estreno de sus dos últimos episodios se retrasa para mejorar la calidad de la serie de cara a su desenlace.

Y es que su objetivo es entregar los capítulos finales en las mejores condiciones posibles antes de completar la adaptación del manga original.

Así, el staff ofreció disculpas a la audiencia por la espera y aseguró que el trabajo hacia el cierre de “Bleach” continúa con total dedicación.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS FECHAS DE ESTRENO DE LOS ÚLTIMOS EPISODIOS DEL ANIME?

Tras el cambio en el calendario, los dos episodios que le pondrán fin a la temporada 4 de “Bleach: Thousand-Year Blood War” se estrenarán en octubre del 2026.

Calendario proyectado:

Episodio 9: lunes 19 de octubre del 2026.

lunes 19 de octubre del 2026. Episodio 10 (final): lunes 26 de octubre del 2026.

Respecto al horario, se ha confirmado que ambos capítulos respetarán la siguiente programación a nivel internacional:

Horario Países Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:30 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:30 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:30 p.m. España 5:30 p.m.

¿CÓMO VER “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

“Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” forma parte del catálogo de Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos).

Por lo tanto, para disfrutar de los últimos episodios del anime, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

de Disney+. Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

Rukia Kuchiki en una escena de la temporada final del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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