Ichigo Kurosaki cierra el capítulo más largo de su historia en pantalla. Y es que la cuarta temporada de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, subtitulada de manera oficial “The Calamity”, por fin llega a su último episodio. Así, después de semanas de combates, alianzas inesperadas y grandes expectativas, todos quieren saber cuándo, a qué hora y cómo ver el gran desenlace del anime a través de Disney+ y Hulu. Por eso, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la historia llega a su fin con nuestro protagonista y sus aliados frente a Yhwach, el villano que amenaza a los tres mundos, y con un fandom que lleva más de dos décadas esperando este momento.

Y, en el capítulo 9 (“The Blade”) de la temporada, vimos cómo los enemigos de siempre se aliaron: los Shinigami, los Arrancar y los Fullbringers.

De esta forma, se espera la resolución del enfrentamiento contra el villano y el destino de los personajes principales. Esto, además de las consecuencias para el Seireitei, el Hueco Mundo y el mundo humano.

Antes de continuar, mira una escena clave de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

El episodio 10 de la cuarta temporada del anime se estrena el lunes 26 de octubre de 2026.

Cabe resaltar que los dos últimos capítulos de la serie se programaron para emitirse un lunes, a diferencia de los anteriores, que se lanzaron los sábados.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

En Japón, el gran final de la producción llega a través de la señal televisiva de TV Tokyo.

En el streaming internacional, por su parte, este episodio crucial para “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” respeta el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del lunes 26 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:30 a.m. del lunes 26 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:30 a.m. del lunes 26 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:30 a.m. del lunes 26 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:30 p.m. del lunes 26 de octubre España 4:30 p.m. del lunes 26 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO FINAL DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

Tal como puedes imaginar, el anime es un título oficial del catálogo de Hulu en Estados Unidos y de Disney+ en el resto del mundo.

Por lo tanto, para disfrutar de su capítulo final sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

de Hulu. Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

Yasutora Sado, mejor conocido como Chad, es un personaje principal del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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