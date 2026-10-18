Los fans de “Bleach” llevan semanas con muchísima ansiedad. Y es que el anime que adapta el último arco del manga de Tite Kubo se acerca a su gran recta final. Así, para alegría de aquellos que siguen el duelo de Ichigo Kurosaki contra Yhwach, el episodio 9 de la cuarta y última temporada de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, también conocida como “The Calamity”, finalmente llega a las pantallas. Por eso, en esta nota, reuní todo lo que necesitas saber para no perderte el regreso de la producción: cuándo, a qué hora y cómo verlo en Disney+ y Hulu.

Vale precisar que este capítulo retoma la historia del anterior, titulado “THE END TWO WORLD” (en español: “EL FIN DOS: EL MUNDO”).

Resulta que aquel episodio dejó a Yhwach amenazando a los tres mundos y reescribiendo el futuro con El Todopoderoso (The Almighty), mientras Ichigo y Aizen aparecían como piezas clave.

Antes de continuar, mira el tráiler de la última parte de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El penúltimo capítulo del anime se estrena el lunes 19 de octubre del 2026, bajo el título “The Blade” (o “La espada”), y equivale al episodio #49 del conteo total de la serie.

Eventualmente, el gran final del show televisivo llegará a las pantallas el próximo lunes 26 de octubre.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

En Japón, la emisión de la ficción está a cargo de TV Tokyo.

Por otro lado, en el streaming internacional, el lanzamiento del capítulo 9 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” respeta el siguiente horario confirmado:

Países Horario Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del lunes 19 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:30 a.m. del lunes 19 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:30 a.m. del lunes 19 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:30 a.m. del lunes 19 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:30 p.m. del lunes 19 de octubre España 5:30 p.m. del lunes 19 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Mientras Hulu incluye el anime en su catálogo en Estados Unidos, Disney+ lo transmite en otros países.

Por lo tanto, para disfrutar de su penúltimo episodio, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu región.

Este es el LINK OFICIAL de Hulu.

de Hulu. Este es el LINK OFICIAL de Disney+.

¿POR QUÉ SE RETRASARON LOS EPISODIOS FINALES DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

Originalmente, el capítulo 9 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” debía seguir el calendario semanal tras el episodio 8, emitido el pasado 12 de septiembre.

Sin embargo, el comité de producción de la serie anunció el cambio en la fecha de emisión y explicó que el tiempo extra serviría para mejorar la calidad de las últimas entregas, con una oportuna disculpa a los espectadores.

Y tú, ¿ya estás listo para ver el final de esta aventura?

El capitán Byakuya Kuchiki es uno de los personajes principales del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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