En la franquicia anime "Bleach", Ichigo Kurosaki es un adolescente con la capacidad única de ver fantasmas. Y, accidentalmente, él obtiene los poderes de un Segador de Almas y asume el deber de defender a las almas humanas de los Hollows (Foto: Pierrot)
En la franquicia anime "Bleach", Ichigo Kurosaki es un adolescente con la capacidad única de ver fantasmas. Y, accidentalmente, él obtiene los poderes de un Segador de Almas y asume el deber de defender a las almas humanas de los Hollows (Foto: Pierrot)
Carla Ocaña
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Los fans de llevan semanas con muchísima ansiedad. Y es que el anime que adapta el último arco del manga de Tite Kubo se acerca a su gran recta final. Así, para alegría de aquellos que siguen el duelo de Ichigo Kurosaki contra Yhwach, el episodio 9 de la cuarta y última temporada de , también conocida como , finalmente llega a las pantallas. Por eso, en esta nota, reuní todo lo que necesitas saber para no perderte el regreso de la producción: cuándo, a qué hora y cómo verlo en Disney+ y Hulu.

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Vale precisar que este capítulo retoma la historia del anterior, titulado “THE END TWO WORLD” (en español: “EL FIN DOS: EL MUNDO”).

Resulta que aquel episodio dejó a Yhwach amenazando a los tres mundos y reescribiendo el futuro con El Todopoderoso (The Almighty), mientras Ichigo y Aizen aparecían como piezas clave.

Antes de continuar, mira el tráiler de la última parte de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

El penúltimo capítulo del anime se estrena el lunes 19 de octubre del 2026, bajo el título “The Blade” (o “La espada”), y equivale al episodio #49 del conteo total de la serie.

Eventualmente, el gran final del show televisivo llegará a las pantallas el próximo lunes 26 de octubre.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

En Japón, la emisión de la ficción está a cargo de TV Tokyo.

Por otro lado, en el streaming internacional, el lanzamiento del capítulo 9 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” respeta el siguiente horario confirmado:

PaísesHorario
Estados Unidos8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del lunes 19 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica9:30 a.m. del lunes 19 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador10:30 a.m. del lunes 19 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico11:30 a.m. del lunes 19 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil12:30 p.m. del lunes 19 de octubre
España5:30 p.m. del lunes 19 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR” - TEMPORADA 4?

Mientras Hulu incluye el anime en su catálogo en Estados Unidos, Disney+ lo transmite en otros países.

Por lo tanto, para disfrutar de su penúltimo episodio, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu región.

¿POR QUÉ SE RETRASARON LOS EPISODIOS FINALES DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR”?

Originalmente, el capítulo 9 de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” debía seguir el calendario semanal tras el episodio 8, emitido el pasado 12 de septiembre.

Sin embargo, el comité de producción de la serie anunció el cambio en la fecha de emisión y explicó que el tiempo extra serviría para mejorar la calidad de las últimas entregas, con una oportuna disculpa a los espectadores.

Y tú, ¿ya estás listo para ver el final de esta aventura?

El capitán Byakuya Kuchiki es uno de los personajes principales del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)
El capitán Byakuya Kuchiki es uno de los personajes principales del anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" (Foto: Pierrot)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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