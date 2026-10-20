El anime “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, el cual adapta el arco final del manga de Tite Kubo, se acerca a su cierre definitivo y, en medio de tanta expectativa, el estudio Pierrot ha compartido una nueva ilustración que resume el ánimo del momento. Aquí, el protagonista Ichigo Kurosaki aparece con la espada en alto, con la ropa rasgada y el gesto de quien se juega todo en un último golpe. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la ilustración forma parte de “BLEACH THE STORIES”, el proyecto con el que la producción ha ido soltando imágenes especiales del anime a lo largo del año.

Así, esta representación gráfica lleva el título “Final Battle” y llega justo cuando los espectadores nos preparamos para el episodio final de la serie.

LA NUEVA IMAGEN DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR - THE CALAMITY”

El pasado lunes 19 de octubre del 2026, la cuenta oficial @BLEACHanimation en X publicó un visual dedicado al “último golpe” de Ichigo en la guerra de mil años entre los shinigamis y los Quincy.

En ese sentido, la imagen ilustra la intención de nuestro protagonista de dar la estocada definitiva en la batalla final.

¿Quieres verla? Pues, la encuentras a continuación.

Este póster promocional oficial de la franquicia anime "Bleach" está titulado "Final Battle" y fue lanzado el pasado lunes 19 de octubre del 2026 (Foto: Pierrot)

¿QUÉ PASÓ EN EL PENÚLTIMO EPISODIO DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR - THE CALAMITY”?

¡Atención, SPOILERS ! La publicación de la ilustración coincidió con el lanzamiento del penúltimo episodio de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”.

Este se titula “La espada” (en inglés: “The Blade”) y parte de un escenario crítico. Aquí, Yhwach aparece al mismo tiempo en la Sociedad de Almas, el mundo humano y el Hueco Mundo, y declara que creará un mundo sin miedo a la vida ni a la muerte.

Entonces, Ichigo y sus aliados se levantan para enfrentarlo en cada uno de los tres frentes.

De esta forma, el combate sigue la idea original del manga y la amplía con más personajes en pleno campo de batalla.

Y, en este combate, destacan algunos momentos clave:

Uryu usa una flecha especial que le dio su padre para debilitar a Yhwach.

usa una flecha especial que le dio su padre para debilitar a Yhwach. Kyoraku logra tocar a Yhwach y libera el Brazo Derecho del Rey Espíritu.

logra tocar a Yhwach y libera el Brazo Derecho del Rey Espíritu. Grimmjow y otros aliados del Hueco Mundo atraviesan el pecho de Yhwach con una espada.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR - THE CALAMITY”?

El episodio final de de “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity” se estrena el lunes 26 de octubre del 2026.

Así, para disfrutar del capítulo sin problemas desde esa fecha, asegúrate de contar con una suscripción activa a Disney+ (a nivel internacional) o Hulu (en Estados Unidos).

MIRA AQUÍ UNA ESCENA DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR - THE CALAMITY”

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