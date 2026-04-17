La hazaña que logró “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) tras su estreno en 2025, preparó el camino para otras películas animes como “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” y “Jujutsu Kaisen: Execution”. Por lo tanto, las próximas producciones que lleguen a los cines tienen la esperanza de replicar el éxito de la primera entrega de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. De hecho, en junio de 2026 llega una nueva película.

Tras 266 días en cartelera, la última película de “Kimetsu no Yaiba” recaudó más de 40.200 millones de yenes en la taquilla de Japón, aproximadamente 252,46 millones de dólares estadounidenses, lo que la convirtió en la segunda película más taquillera de la historia de Japón. Mientras que a nivel mundial recaudó más de más de 820 millones de dólares.

Por supuesto, estas son cifras que difícilmente podrán ser superadas en un futuro cercano, tal vez la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” lo consiga. No obstante, “The Calamity” espera tener un buen recibimiento cuando llegue a los cines de Estados Unidos. Se trata de una película especial que marca el inicio de la cuarta y última parte de “Bleach: Thousand-Year Blood War”.

"Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity" retoma el arco argumental de la Guerra de Sangre de los Mil Años en su punto más volátil (Foto: Pierrot Films)

LO QUE SABEMOS DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR – THE CALAMITY”

“The Calamity” es el título de la cuarta y última temporada de “Bleach: Thousand-Year Blood War”, que adapta el clímax final del manga de Tite Kubo y se estrenará en julio de 2026. No obstante, antes del lanzamiento oficial, los tres primeros episodios llegarán a los cines como parte de una película especial.

VIZ Media y Fathom Entertainment se encargarán de las proyecciones en los cines de Estados Unidos por tiempo limitado, con funciones programadas en todo el país del 25 al 29 de junio de 2026. Las entradas saldrán a la venta el 29 de mayo.

La película “Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity” estará disponible tanto con subtítulos como doblada al inglés. Además, se incluirá imágenes del detrás de cámaras y entrevistas con el creador Tite Kubo, el director principal Tomohisa Taguchi y el director Hikaru Murata. L.

“Los fans del anime vivirán una experiencia emocionante con el final de la innovadora trayectoria de ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’ en la gran pantalla”, aseguró Ray Nutt, director ejecutivo de Fathom Entertainment. “Fathom ha sido pionera en la experiencia cinematográfica para contenido atractivo y poco convencional con una base de fans ya establecida, y los seguidores de ‘Bleach’ disfrutarán de los tres primeros episodios y contenido exclusivo detrás de cámaras de nuestros amigos de Viz Media a partir del 25 de junio”.

¿DE QUÉ TRATA “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR – THE CALAMITY”?

“Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity” se centra en la batalla épica entre Ichigo Kurosaki y Yhwach. Asimismo, se profundizará en el pasado y la verdadera naturaleza del Rey Espíritu (Soul King), revelando secretos fundamentales sobre el origen de la Sociedad de Almas.

“The Calamity” adaptará los aproximadamente 25 a 30 capítulos finales del manga, pero Tite Kubo reveló también incluirá material que no está en el manga original.

De acuerdo con la descripción de Crunchyroll, en “Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity”, “la destrucción se cierne sobre el final de la Guerra de Sangre de los Mil Años entre los Segadores de Almas y los Quincy…El Escuadrón Cero de la Guardia Real se enfrenta a Yhwach cuando este intenta entrar en el Palacio Real. Sin embargo, el Rey Quincy y su Guardia Real destruyen el poderoso Bankai del Escuadrón Cero y finalmente logran entrar en el Gran Palacio de Reio.

Ichibe Hyosube confía a Ichigo Kurosaki y a sus aliados la protección del Rey del Alma, pero debido a las artimañas de Yhwach, Ichigo acaba con la vida del Rey del Alma con su espada. La muerte del Rey del Alma refleja el colapso de los Tres Mundos, a medida que comienzan a aparecer distorsiones y presagios de destrucción en todos los reinos…”

REPARTO DE “BLEACH: THOUSAND-YEAR BLOOD WAR – THE CALAMITY”

Ichigo Kurosaki: Masakazu Morita

Rukia Kuchiki: Fumiko Orikasa

Uryū Ishida: Noriaki Sugiyama

Yhwach: Takayuki Sugō

Orihime Inoue: Yuki Matsuoka

Renji Abarai: Kentarō Itō

Yasutora “Chad” Sado: Hiroki Yasumoto

Shunsui Kyōraku: Akio Ōtsuka

Mayuri Kurotsuchi: Ryūsei Nakao

Sosuke Aizen: Show Hayami

Byakuya Kuchiki: Ryōtarō Okiayu

Grimmjow Jaegerjaquez: Junichi Suwabe

Jugram Haschwalth: Yūichirō Umehara

El afiche "Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity", que se estrena en los cines el 25 de junio de 2025 (Foto: Pierrot Films)

Si te Calamity, la película anime que llega a los cines de EE.UU. y busca el éxito de Demon Slayer gustó esta nota sobre “Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity”, te puede interesar más contenido de series y películas que puedes encontrar en Mag:

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