La larga espera de los fanáticos del romance deportivo está por terminar. Y es que “Blue Box” (en español: “La caja azul”), el anime de Netflix que mezcla enamoramientos con entrenamientos, prepara su gran regreso con su esperadísima segunda temporada. Así, si te gustaría saber cuándo llegan los nuevos episodios de la producción del subgénero comedia dramática a la pantalla, a qué hora y cómo verlos, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la serie adapta el manga de Kōji Miura, publicado en la Weekly Shōnen Jump (Shūeisha) hasta su final este 2026.

De esta manera, gracias a una simpática historia que gira en torno a un joven jugador de bádminton y la estrella de básquet de la que está enamorado, la ficción ya cuenta con una base de seguidores muy apasionada.

Además, se presenta como una alternativa ideal para quienes disfrutan de los relatos de amor a fuego lento y de personajes que se entregan a su disciplina.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “BLUE BOX”?

De acuerdo con Netflix, la segunda temporada de “Blue Box” llega el domingo 4 de octubre del 2026 y, desde entonces, sus episodios se estrenarán de forma semanal.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “BLUE BOX”?

Tal como revela la web oficial de la franquicia, los capítulos de la segunda entrega del anime se lanzan en Japón a las 4:30 p.m. (hora local) por TBS.

Por lo tanto, si hacemos la conversión correspondiente, el horario a nivel internacional quedaría de la siguiente manera:

Países Horario Estados Unidos 12:30 a.m. (PT) / 3:30 a.m. (ET) de los domingos México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:30 a.m. de los domingos Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:30 a.m. de los domingos Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:30 a.m. de los domingos Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:30 a.m. de los domingos España 9:30 a.m. de los domingos

Importante: estos horarios son referenciales, ya que los episodios podrían tardar algunos minutos en llegar al streaming.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BLUE BOX”?

Tal como te puedes imaginar, “Blue Box” es un título importante del catálogo de animes de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de su segunda entrega sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿DE QUÉ TRATA “BLUE BOX”?

“Blue Box” ubica su trama en la escuela Eimei, famosa por su nivel deportivo. Allí, Taiki Inomata, del equipo de bádminton, admira a Chinatsu Kano, jugadora destacada del básquet y un año mayor que él.

Eventualmente, cuando los padres de ella se mudan al extranjero por trabajo, Chinatsu pasa a vivir en casa de los Inomata. De esta forma, los compañeros de entrenamiento terminan bajo el mismo techo.

Ahora, la temporada 2 adapta los arcos del torneo de invierno y la copa. Además, presenta a Yumeka, una excompañera de básquet de Chinatsu que traerá parte de su pasado a la actualidad.

Yumeka Goto en una escena de la temporada 2 del anime "Blue Box" (Foto: Electric Circus / Netflix Japan)

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