La esponja marina más famosa del mundo regresó a la pantalla grande con una nueva aventura que mezcla piratas fantasmas, mucha comedia y una lección sobre la valentía. Se trata de “Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados” (en su idioma original: "The SpongeBob Movie: Search for SquarePants“), la película animada que ya está disponible en las carteleras de varios países alrededor del mundo. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que esta es una cinta—apta para toda la familia—que desarrolla su trama a lo largo de 96 minutos de metraje.

Además, está dirigida por Derek Drymon, quien fue uno de los realizadores detrás de "Hotel Transylvania: Transformanía“ (2022).

¿DE QUÉ TRATA “BOB ESPONJA: EN BUSCA DE LOS PANTALONES CUADRADOS”?

“Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados” nos presenta al querido Bob Esponja intentando subirse a la montaña rusa más intensa del parque de atracciones Glove World. Sin embargo, el miedo lo paraliza en el último momento.

Así, frustrado por su cobardía, nuestro protagonista aspira a ser tan valiente como Don Cangrejo, quien presume de haber sido un legendario espadachín pirata en su juventud.

La aventura, entonces, arranca cuando Bob Esponja invoca accidentalmente al Holandés Errante, un pirata fantasma que busca un alma inocente que intercambie su lugar con él.

Y, tal como te puedes imaginar, este último cree que el cocinero del ‘El Crustáceo Cascarudo’ es el alma perfecta para recuperar su mortalidad perdida.

En ese sentido, fingiendo generosidad, el fantasma invita a Bob y a su mejor amigo, Patricio Estrella, a unirse a su tripulación... sin que ninguno de ellos sepa sus verdaderas intenciones.

MIRA EL TRÁILER DE “BOB ESPONJA: EN BUSCA DE LOS PANTALONES CUADRADOS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “BOB ESPONJA: EN BUSCA DE LOS PANTALONES CUADRADOS”?

Si tienes la oportunidad de ver “Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados” en inglés, estos son los actores que escucharás en su elenco de voz principal:

Tom Kenny como Bob Esponja y su mascota Gary

como Bob Esponja y su mascota Gary Clancy Brown como Don Cangrejo

como Don Cangrejo Rodger Bumpass como Calamardo Tentáculos

como Calamardo Tentáculos Bill Fagerbakke como Patricio Estrella

como Patricio Estrella Carolyn Lawrence como Arenita Mejillas

como Arenita Mejillas Mr. Lawrence como Plankton

como Plankton Regina Hall como Barb, la asistente del Holandés Errante

como Barb, la asistente del Holandés Errante Mark Hamill como el Holandés Errante

como el Holandés Errante George Lopez como JK Fishlips, un pez ejecutivo de Paramount

¿CÓMO VER “BOB ESPONJA: EN BUSCA DE LOS PANTALONES CUADRADOS”?

“Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados” se lanzó en cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Estados Unidos: viernes 19 de diciembre del 2025

viernes 19 de diciembre del 2025 Estreno en Latinoamérica y España: jueves 25 de diciembre del 2025

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados", película del director Derek Drymon que se desarrolla a lo largo de 96 minutos de metraje (Foto: Nickelodeon Animation Studios / Paramount Pictures)

